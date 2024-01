La explicación de fuerza por la que Cristina Porta tiene que abandonar Mediaset súbitamente

Hace una semana, Cristina Porta se despedía de todos los espectadores de ‘For Fans’, el programa que presentaba en Mitele Plus junto al Maestro Joao. Días después, la colaboradora de ‘Así es la vida’ sorprendía al anunciar que dejaba Mediaset tras dos años trabajando sin parar encadenando programas.

«Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte. La última foto en Mediaset tenía que ser con mi hermanito Jorge Pérez, que ya sabe a dónde voy. Ya sabéis que me sobran dedos de la mano para contar los amigos de verdad que me ha dejado esta etapa de mi vida. Pero los que cuento, valen por mil. Soy afortunada. A por el siguiente reto», escribía en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en los pasillos de Mediaset.

Esta despedida sorprendía a todos sus seguidores después de que Cristina Porta haya sido una cara habitual en los programas de Telecinco desde su participación en la primera edición de ‘Secret Story’. Y es que durante estos años la hemos visto colaborando en ‘Ya son las ocho’, ‘Cuatro al día’, ‘Sálvame’, ‘Así es la vida’ así como en debates de realitys.

Tras este anuncio muchos se preguntaban el motivo por el que Cristina Porta había decidido dejar Mediaset pese a tener trabajo incluso como presentadora. Pues bien ya tenemos respuesta. Y es que la periodista deportiva ha recibido una oferta para cruzar el charco.

Así, tal y como ha confirmado Telemundo, la periodista deportiva será una de las concursantes de la nueva edición de ‘La casa de los famosos’, la versión estadounidense de ‘GH VIP’ que se emite en la cadena de habla hispana. De este modo, la periodista volverá a participar en un reality tras quedar en segunda posición en ‘Secret Story’ y haber sido la ganadora de ‘¡Vaya vacaciones!’ junto a Jorge Pérez.

“¡Prepárense! Ella llega a ponerle mucha actitud a esta competencia. ¿Dónde están los fans de nuestra nueva confirmada Cristina Porta?”, publicaba la cuenta oficial de ‘La casa de los famosos’ en «X». Cabe decir que la nueva edición del reality arrancará el próximo 23 de enero.