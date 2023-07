Patricia Pardo desmonta en directo a Bertín Osborne con una frase que aún resuena: «¿Acoso?»

Pasan los días y Bertín Osborne sigue siendo noticia después de que la revista Lecturas diera a conocer que iba a ser padre a sus 69 años. Desde entonces, él mismo, Gabriela [la madre del bebé] y Fabiola [la expareja] han protagonizado sonadas declaraciones. Sin embargo, Bertín Osborne señalaba el «acoso» de varias presentadoras, algo por lo que respondían de forma tajante María Patiño y Emma García. Tras ellas, este lunes 17 de julio lo hacían Patricia Pardo y Joaquín Prat desde ‘El programa de Ana Rosa‘.

«Yo entiendo el agobio que puedes sentir por tener prensa en la puerta de tu casa, pero en el momento en que tú has hablado largo y tendido, porque has entrado por teléfono, y las otras dos chicas también lo han hecho, como es el caso de Gabriela y de Fabiola, te estás exhibiendo. Con lo cual, hay que ser un poco congruente y coherente con lo que tú estás haciendo«, comenzaba exponiendo Patricia Pardo tras oír las desafortunadas declaraciones de su compañero de cadena.

Pero Patricia Pardo no se quedaba callada y proseguía poniendo en su sitio al presentador, con una frase implacable: «¿Acoso? Perdonarme, una profesional como Rocío Romero, en la puerta de una casa con todo el respeto y la profesionalidad del mundo, que tengas que llamar a la Policía Nacional para echarla… y menos tú, un profesional de los medios de comunicación. Para mí, eso sí que estuvo fuera de lugar. Ella sí que es nuestra compañera», soltaba poniendo el valor el trabajo de una reportera del programa que vio como el pasado viernes Osborne llamaba a la Policía para desalojarla de la puerta de su casa.

Lo cierto es que Patricia Pardo no era la única que señalaba la hipocresía del presentador, también lo hacía Alessandro Lequio. «Él está en los medios y vive de los medios», soltaba el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, que no se olvidaba de las muchas veces que Osborne ha hablado de su vida privada en los medios, también en esta ocasión sobre el embarazo.

Joaquín Prat también arremete contra Bertín Osborne.

A este se le sumaba Joaquín Prat, que no entendía la rabia de Bertín Osborne y su afán de decir que la prensa está incomodando a Gabriela cuando es ella misma quien se pronuncia. «Si es Gabriela la que habla, no entiendo qué es lo que le molesta tanto a Bertín. ¿Algunos comentarios que no se ajustan a la verdad? Ya los ha desmentido él. Lo que no podemos pedirle al protagonista es que seamos nosotros los que le marquemos los tiempos a la hora de desmentir o confirmar algo, lo tiene que hacer él», exponía el presentador.

Alessandro Lequio, por su lado, sentenciaba que si el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ hacía este pronunciamiento era «para quedar bien, porque yo creo que está noqueado, que esta noticia la ha dejado absolutamente fuera de juego». A lo que Joaquín Prat remataba: «Es que la noticia tiene una enorme trascendencia, es normal que casi con 70 años ser padre te deje noqueado. ¡Cómo para no estarlo! Pero mientras los protagonistas sigan hablando, nosotros seguiremos haciéndolo también».