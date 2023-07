El imponente órdago con el que María Patiño desafía a Bertín ante su grave acusación

Tres días después de que la revista ‘Lecturas’ anunciara en exclusiva que Bertín Osborne será padre por sexta vez a los 69 años, el cantante ha estallado a través de sus redes sociales. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, ha culpado directamente a algunas presentadoras televisivas como Emma García, María Patiño y Mercedes Milá, por «un acoso que es hasta denunciable» y que está sufriendo en los últimos días.

El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ asegura en su vídeo que Gabriela Guillén no puede vivir así: «Le va a costar una enfermedad porque le tiemblan hasta las manos. No puede salir a la calle». Señalando directamente a estas comunicadoras, ha espetado: «¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todas las que hacéis programas de televisión. Hemos trabajado juntos e incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra (Barneda), de Sonsoles (Ónega), de María Patiño, de Emma García. Algunas habéis sido hasta compañeras mías. No juguéis con las especulaciones. Lo que hay es lo que os estoy diciendo. Decís que Gabriela me ha querido cazar, no es verdad. Las relaciones son de dos y a mí no me engaña nadie».

Este sábado 15 de julio, María Patiño le ha contestado con contundencia desde ‘Socialité’. La presentadora cree que Bertín Osborne no está siendo justo con sus declaraciones. «Da nombres de cuatro mujeres, pero no da el nombre de hombres que sí que han considerado que Gabriela es una interesada. Debería dar el nombre, ya que da el mío y el de otras compañeras, de los hombres y mujeres que han descalificado a Gabriela», ha dicho la presentadora.

María Patiño defiende la exclusiva de ‘Socialité’: «Está contrastada»

Tras esto, el programa de Telecinco ha sacado a la palestra a Encarna Navarro, exconcursante de ‘Operación Triunfo 2006’, con la que, al parecer, el cantante habría mantenido una relación simultánea a la de la madre de su futuro hijo. Información que Bertín Osborne ya se ha apresurado a desmentir. María Patiño ha dejado claro que «respeta mucho» a su compañero de cadena y ha defendido la exclusiva de su programa: «No me gusta justificarme, pero intento no hacer daño gratuito. Las noticias falsas tienen consecuencias y este programa ha contrastado esta noticia«.

La periodista también ha lanzado un órdago en directo, asegurando que estaría dispuesta a llamar a Bertín Osborne para explicarle cómo había logrado esta información: «No tengo problemas en contarte lo que sé, Bertín. Tenemos en cuenta que eres un compañero de cadena y una persona a la que personalmente respeto en todos los planos de tu vida», ha concluido la presentadora de ‘Socialité’.