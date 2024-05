Cristina Pardo desaparece de ‘Más vale tarde’ y obliga a Iñaki López a comunicar el motivo

Con Dani Mateo de baja por su accidente de coche es Miki Nadal quién se ha encargado de presentar ‘Zapeando’ esta semana. este viernes, el cómico conectaba con ‘Más vale tarde’ como es habitual y se llevaba una sorpresa pues Cristina Pardo se ha ausentado y ha dejado solo a Iñaki López.

Nada más conectar con él, Iñaki López no se cortaba nada al lanzarle una puya a Dani Mateo. «Estoy solo, no porque Cristina Pardo no sepa tomar las rotondas, como el vuestro; sino porque se ha ido a ver a Nadal», soltaba el presentador.

Así, el presentador de ‘Más vale tarde’ no se cortaba nada al ironizar sobre el accidente que ha sufrido Dani Mateo y que le ha obligado a ausentarse tanto de ‘Zapeando’ como de ‘El Intermedio’. Asimismo, revelaba la razón por la que Cristina Pardo se ha ausentado de su programa este viernes.

«Es que se ha ido a ver a Nadal que juega mañana el Masters de Roma y Cristina Pardo no había visto nunca a Nadal, de quien vive secretamente enamorada y o lo veía este año o el año que viene como no lo vea en la residencia jugando a petanca. Tenía que ser ya este año ante la tesitura del juego del muchacho», proseguía explicando Iñaki López.

Iñaki López aclara la razón de la ausencia de Cristina Pardo

Minutos después, Iñaki López arrancaba la entrega de ‘Más vale tarde’ de este viernes volviendo a explicar a la audiencia el motivo por el que Cristina Pardo había desaparecido y le había dejado solo. «Hoy no está Cristina Pardo porque se ha ido a ver jugar a su admirado Nadal al Masters de Roma», aseveraba el presentador.

«Confiamos en ti, como confiamos en el piloto de la sociedad de la nieve», le soltaba Edu Galán provocando las risas en el plató del programa. «Teniendo en cuenta que ayer fue la fiesta del 18 aniversario de El Intermedio, hoy no era el mejor día para quedarme solo, pero bueno, siempre puedo recurrir a dar la hora cada vez que me quede en blanco», contestaba él.