El sobresalto de Iñaki López y Cristina Pardo por un incidente en el plató de ‘Más vale tarde’

Se suele decir que hacer televisión en directo es algo de alto riesgo. Y eso es lo que habrán pensado este martes tanto Cristina Pardo como Iñaki López ante el gran susto que han vivido en pleno ‘Más vale tarde’ cuando estaban dando la última hora sobre el tiempo.

Así, los presentadores de ‘Más vale tarde’ se encontraban junto a Joana Ivars, una de las meteorólogas de La Sexta hablando de como la sequía de Cataluña ha dejado de ser un problema tras las lluvias de los últimos días.

«Últimas horas de las tormentas. Y me preguntáis que va a pasar en los próximos días. Pues el calor va a ir a más», exponía Joana Ivars justo cuando se escuchaba un gran estruendo en plató que descolocaba tanto a la meteoróloga como a los propios Iñaki López y Cristina Pardo.

«No sabemos que ha pasado«, aseveraba Cristina mientras miraba de reojo a otra zona del plató descolocada. Por su parte, Iñaki López tiraba de su particular sentido del humor y no se cortaba al gritar «¡Viva San Fermín!», provocando la risa de sus compañeras. «Ha sido una especie de Txupinazo en el plató», apostillaba entonces Pardo. «No hay heridos, no hay heridos», repetían.

«Era un bote de confeti para celebrar el calor», añadía Cristina Pardo mientras Iñaki no paraba de mirar al techo del plató de La Sexta. Después, Joana Ivars continuaba con la previsión meteorológica para los próximos días avisando de que vienen días de mucho calor en nuestro país.

"Viva San Fermín" la reacción de @_InakiLopez_ cuando explota un foco pic.twitter.com/9TazvphAIU — TVMASPI (@sebas_maspons) May 7, 2024

La broma de Iñaki López y Cristina Pardo a los colaboradores

Tras ello, Iñaki López y Cristina Pardo se desplazaban hasta la mesa para presentar a sus colaboradores y ambos volvían a bromear con el estallido del foco que se había escuchado. «Los que tengáis un foco encima hablareis primero por si acaso», les decía con sorna el presentador. «Yo tengo varios», se escuchaba decir a Beatriz de Vicente.

«Te voy a decir una cosa pocas cosas pasan en los platós. Aquí solo hemos tenido polillas porque de vez en cuando explote algún foco tampoco pasa nada», afirmaba Cristina Pardo. «Y los focos si se van apagando seremos los únicos presentadores octogenarios de la cadena porque cuantos menos focos más viejos pareceos», añadía. «Pero tengo luz en el móvil», concluía Iñaki.