El inapelable palo de Cristina Pardo contra Vox por lo que se ha visto en ‘Más vale tarde’

Cristina Pardo se detuvo este viernes a analizar la polémica por las ‘leyes de Concordia’ impulsadas por el PP y Vox en ‘Más vale tarde’. La ONU ha advertido sobre el peligro de este texto legal, que podría «invisibilizar graves violaciones de derechos humanos». Es por eso que la periodista no dudó en sacar su lado más crítico contra la formación de Santiago Abascal.

«Me pone un mal cuerpo total que todavía se genere esta dialéctica, que puede acabar, como dice la ONU, en que generaciones posteriores vean el fascismo o las víctimas del franquismo como algo aceptable», comenzó señalando un invitado del programa sobre la ley impulsada por Vox poco antes de que la presentadora se pronunciase.

Cristina Pardo sobre Vox: «No sé si verdaderamente piensan en los ciudadanos»

Cristina Pardo se expresó entonces con total claridad. «Creo que se ha hablado poco de cuáles son las prioridades de Vox en el momento en el que llega a las instituciones, porque esto no es un hecho aislado», comenzó señalando la periodista de La Sexta.

Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’

«He visto hace poco a una consejera del gobierno valenciano, de Vox, decir que Franco era un personaje histórico. Después tuvo que matizar», comentó la comunicadora al resto de presentes en la mesa de debate. Entonces, insistió en la importancia de juzgar con sentido crítico este tipo de decisiones por parte de la formación ultraderechista.

«Yo me cuestionaría cuáles son las prioridades de Vox en el momento en el que ha llegado a las instituciones, porque no sé si verdaderamente piensan en el día a día de los ciudadanos. Da la sensación de que no«, sentenció Cristina Pardo antes de que una colaboradora insistiese en que son «completamente antidemocráticos».

«Hay todavía, en muchas localidades y muchos ayuntamientos que no cumplen la ley de memoria democrática. Y ahora están otros parlamentos aprobando otra ley… es que es muy grave», añadió la periodista para zanjar el asunto, dejando muy clara su posición en el debate.