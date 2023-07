El inapelable tirón de orejas de Emma García a Bertín Osborne tras ser señalada por él

Este sábado, Bertín Osborne ha estallado a través de sus redes sociales. Harto de estar en el foco mediático desde que la revista ‘Lecturas’ anunciara su futura paternidad, el cantante compartía un vídeo en su perfil de Instagram en el que cargaba contra algunas famosas presentadoras de televisión, como Emma García, Sonsoles Ónega, Mercedes Milá, Sandra Barneda y María Patiño.

Casi en directo, María Patiño le respondía desde ‘Socialité‘ y unas horas más tarde era Emma García la que hacía lo mismo en ‘Fiesta‘. Visiblemente molesta por haberla metido en el mismo saco que sus compañeras, la presentadora le recordó: «Bertín, yo todavía no he hablado«. Y tiene razón, pues el programa que ella conduce tan solo se emite los fines de semana, así es que aún no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto de la polémica de la semana.

«Entiendo que está hablando de diferentes presentadoras, compañeras y amigas y me incluye con todo el cariño», añadía la vasca, quien ha reconocido estar de acuerdo en algunas cosas con Bertín pero en otras no. «Nos ha extrañado que no sepa gestionar todo este asunto. Le ha superado la cobertura que está teniendo. No nos tiene que meter en el mismo saco. Aquí cada uno tiene su programa, sus redactores, su directora…», señalaba.

«Con algunas cosas estoy de acuerdo con Bertín, con otras no», señala Emma García

«Con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras no», aseguraba Emma García quien también reconocía que hacía tiempo que no veía a su compañero de cadena tan sobrepasado por la situación: «Yo no sé si ha dormido algo esta noche. De verdad, su cara le delata«.

A la presentadora no le gustó nada cómo se pronunció el cantante en un primer momento sobre su futura paternidad: «Esas palabras, a mí, personalmente no me han parecido adecuadas. Es verdad que luego Bertín ha reflexionado y ha matizado esas palabras, también hay que decirlo. Luego ha dicho otras palabras que son más adecuadas», sentenciaba la comunicadora.