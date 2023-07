Al descubierto la relación de Bertín Osborne con esta concursante de ‘OT’ según ‘Socialité’

Cuando todos pensábamos que la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva iba a ser la noticia del mes de julio, llega Bertín Osborne y les quita el protagonismo. Y es que el pasado miércoles la revista ‘Lecturas’ publicaba en exclusiva que el cantante estaba esperando su sexto hijo, el primero junto Gabriela Guillén.

Aunque tanto el cantante como Gabriela han dejado claro que en estos momentos no están juntos y que apenas tienen relación, ‘Socialité’ ha sacado a la luz este sábado 15 de julio una nueva noticia relacionada con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Y es que, al parecer, éste alternó su relación con Gabriela con un affaire con Encarna Navarro, exconcursante de ‘OT’ y cuyo nombre artístico es Enna.

Según el programa que presenta María Patiño, Bertín Osborne y Encarna habrían mantenido relaciones mientras él ya mantenía una relación de algo más que amistad con Gabriela. Ambos cantantes andaluces se conocen desde el año 2006, año en el que ella participó en el talent show, que en aquel momento se emitía en Telecinco. Al parecer, él la ayudó mucho con su carrera musical. La última vez que se vieron, siempre según ‘Socialité’, fue el pasado mes de febrero.

Bertín Osborne responde a la noticia dada por ‘Socialité’

Cuando todavía no se había emitido la noticia, pero el programa ya la había filtrado mediante un cebo, Bertín explotaba a través de sus redes sociales contra María Patiño, negando categóricamente su supuesta relación con Encarna.

«Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela, no es verdad. María, te han engañado», ha asegurado el artista. Pero ha ido más allá, y ha acusado a la presentadora de haber «pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más. Es increíble que te la puedan colar de esa manera. Eso es mentira. Y las noticias falsas, ojo con ellas, todo el mundo opina sin saber y sin conocer la historia».

En el mismo vídeo, Bertín Osborne ha cargada contra otras profesionales de televisión como Sandra Barneda, Emma García o Mercedes Milá. Además, ha salido por primera vez en defensa de la madre de su hijo, de la que ha dicho que «ya no puede más» y que «le tiemblan hasta las manos» cada vez que sale de casa. «En 40 años de profesión, nunca había vivido un acoso más brutal que el de estos días», sentencia.