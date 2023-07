Lo que Asraf se ve forzado a hacer ante esta secuela por culpa de ‘Supervivientes’

Asraf Beno era uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ que más lejos llegaba. Aunque no conseguía hacerse con la victoria, que quedaba en manos de Bosco Martínez-Bordiú, sí disfrutaba de la experiencia del reality de Telecinco al completo, motivo por el que arrastra unas secuelas por las que ha tenido que acudir al médico a ponerles solución.

Así mismo lo ha contado él a través de las redes sociales, donde ha publicado un vídeo en el que explica que ha tenido que acudir prácticamente de urgencia al dentista por el estado que tenía tras su paso por ‘Supervivientes’. Era tal la gravedad de su situación bucodental que incluso tenía que ser anestesiado.

«Estoy aquí en la clínica que me voy a poner unos empastes porque la verdad que venimos destrozados de la isla y estoy recuperándome entre el fisio, los dientes… Y nada, me van a anestesiar para quedarme como nuevo», ha relatado el propio Asraf en sus historias de Instagram.

Asraf Beno acude al dentista tras ‘Supervivientes’.

Sin embargo, este no es el único problema que tiene tras su paso por ‘Supervivientes’. Él mismo ha sido el encargado de enseñar a sus más de 270 mil seguidores todas las heridas y marcas del sol que tiene por todo el cuerpo. En esta ocasión ha mostrado sus piernas, donde se puede observar lo duro que es ‘Supervivientes’.

Asraf Beno muestra cómo le han quedado las piernas tras ‘Supervivientes’.

Anteriormente, Asraf beno ya había hablado de las secuelas que arrastra tras su paso por el reality. El futuro marido de Isa Pantoja volvía al gimnasio, aunque notaba que no era el mismo. «Acabo de salir de entrenar. Pensaba entrenar muchísimo más, pero no he podido hacer mucho porque estoy superatrofiado. No consigo entrenar bien será porque los músculos han estado inactivos mucho tiempo. Seguiremos intentándolo y dándolo todo», comentaba este.

En el ámbito alimenticio, Asraf Beno también se quejaba: «Para mí es un esfuerzo increíble venir al supermercado y no coger comida basura. Pasar por los pasillos de las pizzas o los donuts y no coger nada de nada… Lo he conseguido y he salido victorioso del supermercado. De verdad el impulso que tengo por coger esa comida es increíble, menos mal que me he resistido. Pero difícil es un rato».