El importante anuncio de Isa Pantoja sobre lo que va a hacer con Asraf tras ‘Supervivientes’

Isa Pantoja y Asraf Beno son una de las parejas que más han tenido que defender su amor frente a las críticas. Hace tan solo unas semanas, mientras Beno se encontraba en ‘Supervivientes’, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ desvelaba que se había visto obligada a aplazar la boda. Sin embargo, era este lunes 17 de julio cuando aportaba más detalles del enlace.

Era Joaquín Prat quien, tras hablar del estado de salud de Kiko Rivera, le preguntaba a Isa Pantoja por su boda. «Va a ser una boda civil, por la tarde. A las 18:30 horas», empezaba contando a sus compañeros, a los que incluso les comunicaba el día que se dará el ‘sí, quiero’: «Sabemos la provincia donde vamos a celebrar la boda: Sevilla. Nos casamos el 13 de octubre. En pleno puente para que podáis venir».

Isa Pantoja está muy emocionada con los preparativos de su boda. Cuando Asraf Beno entró en ‘Supervivientes’, este le indicó que fuera gestionando todo lo que hiciera falta para que a su vuelta pudieran casarse. La hija de la tonadillera no lo hizo, aunque ahora está completamente volcada en ello. «Estoy yendo cada dos por tres a Sevilla para mirar cosas. Cuando firmé lo de la finca me impresionó porque estaba firmado un contrato ya importante».

Lejos de quedarse ahí, Isa Pantoja daba más detalles: «Voy a llevar dos vestidos de novia. Uno es muy elegante porque yo soy muy clásica». Aunque reconoce que no lo tiene todo listo y que el tiempo se le está echando encima. Por el momento, no sabe qué maquillaje va a llevar ni tampoco cómo va a lucir su pelo. Ni tampoco una parte fundamental: «Todavía no sé quién me va a oficiar la ceremonia. Me faltan detallitos».

Si en algo se pondrá el foco cuando se acerque la fecha es en los invitados que confirmen su asistencia. Isa Pantoja ya dejó claro que no iba a invitar a Kiko Rivera, a diferencia que a su madre, la que espera que esté presente: «Anabel Pantoja viene y mi madre doy por hecho que sí […] Para mí ha sido un paso importante porque aunque lo tuviese ya planeado, sabéis que por una cosa o por otra no se había podido celebrar, así que para mí es importante».