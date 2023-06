Adara Molinero se llega a referir en estos sentenciadores términos a su padre en ‘Supervivientes’

Adara Molinero no atraviesa su mejor momento en ‘Supervivientes 2023‘. Los más de cien días que la joven lleva conviviendo en los Cayos Cochinos parecen pasarle factura, especialmente por un tema que la tiene atormentada y que ha salido a la luz gracias a la participación de la joven en el conocido como ‘Puente de las emociones’. En dicha dinámica, la concursante ha tenido que abordar distintas asuntos de su vida privada. Ninguno como la mala relación con su padre, que ha quedado al descubierto nuevamente debido a las estremecedoras palabras que ha pronunciado en directo.

La nula relación entre Adara y su padre ha salido a colación de la palabra amor. «La palabra amor, pues, es algo que he ido buscando siempre. Amor es lo que he ido buscando siempre y no me he dado cuenta de que el amor me lo he podido dar yo a mí misma. Lo buscaba y lo buscaba y me hacía muchísimo daño y me lo tengo que dar yo. No me lo tiene que dar nadie», ha comentado. En ese momento, Laura Madrueño le ha preguntado si piensa en algo o alguien concreto, ante lo que ella ha asegurado: «Tengo el amor incondicional de mi familia y ese es con el que me gustaría quedarme».

Poco después, la joven ha matizado: «Con una parte de mi familia». Esto le ha valido a la presentadora para preguntarle por esa otra parte de su familia. Se trataba de la paterna. Visiblemente afectada, Adara ha asegurado: «Es una mochila muy grande que llevo en mi día a día, que me hace muchísimo daño y no. Es algo que no pensaba que se había recuperado la relación, que todo iba a empezar de cero y cada vez pasa algo y se destroza algo y no lo entiendo. El pasar por aquí, lo entiendo menos. No lo sé, siempre me pregunto el por qué y no encuentro el por qué».

De igual manera, la superviviente ha exclamado: «¡No me puedo creer que esté hablando de esto! ¡Ay Dios!«. La siguiente palabra a la que ha tenido que hacer frente ha sido el rencor. «Creo que la palabra rencor puede ser que tenga mucho peso en mi vida. No por mi parte, sino por la otra parte, pero sin motivo algunos», ha comentado en clara referencia a su padre.

En la misma línea, Adara ha dejado al descubierto sus problemas familiares: «¡Dios, es que es muy fuerte hablar de esto! Yo como madre, no hay nada en el mundo que pueda ver que haga mi hijo que yo le deje de hablar. Entonces creo que es el rencor el que está ahí porque si no, no lo entiendo. A día de hoy me hago un montón de preguntas, tengo un montón de sueños. He intentado recuperar la relación un montón de veces y siempre acaba igual entonces he desistido». L

A un último escalón de terminar su puente de las emociones, la presentadora le ha dado la posibilidad de abrirse en canal y mandar un mensaje directo. «Es que han sido tantas veces que cada vez que pasa me destroza totalmente. ¿Sabes? Cada vez que me deja de hablar o que no me llama me mata. Voy a hacer lo que me salga y ya está. Esta vez no espero nada. Solamente quiero curar mis heridas y poder ser libre en ese sentido sin dolor«, han sido las palabras de la joven.

Lejos de quedarse callada, Adara ha continuado diciendo: «Me gustaría poner la palabra, creo que valor tengo mucho, fuerza también. Entonces me gustaría tener la palabra unión porque cualquier relación se puede salvar. Simplemente hace falta hablar, que las cosas sean recíprocas y ya está, simplemente eso». Un claro mensaje hacia la figura paterna de Adara. «No creo que nadie pueda sentirse tranquilo así que estáte tranquila», le ha consolado Laura Madrueño antes de que Carlos Sobera cortase la conexión agradeciéndole el momento de intimidad que acababa de compartir.

La contundente reacción de Elena Rodríguez desde plató

Después de que Adara diese a conocer el dramático estado de la relación con su padre, uno de los momentos más esperados era la reacción de Elena Rodríguez. En un primer momento, la madre de la joven ha asegurado: «Es verdad que ella ha vivido los últimos cuatro años en una montaña rusa. ‘Supervivientes’ le ha venido fenomenal para lo que ha dicho».

De igual manera, Elena ha añadido: «Del resto, prefiero no hablar. Son sus cosas y hace mucho tiempo que desconecté de ese tema. Ella sabe que estoy ahí para lo bueno y para lo malo. Es verdad que Adara es altamente sensible, muy sensible. Me he dado cuenta tarde, pero es maravillosa«.

«Veo que pasa el tiempo y sigue exactamente con la misma mochila», ha apuntado Sobera ante lo que Elena ha comentado: «La verdad es que la vida es tan fácil, tan tan fácil. Es cuestión de sentarse y hablar. Hablar y comunicarse». Finalmente, la madre de Adara ha terminado su intervención con un directísimo mensaje hacia el padre de sus hijos: «Mis hijos son maravillosos y el que no quiera estar ahí, él se lo pierde«.