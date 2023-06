Laura Madrueño, incapaz de continuar al frente de ‘Supervivientes’ por lo ocurrido en directo

Laura Madrueño no va a poder olvidar el arranque de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’. La nueva entrega del reality ha comenzado con los concursantes dispuestos para competir en el juego de recompensa planteado por la organización. Precisamente cuando Carlos Sobera ha conectado con ella para que presentase a los concursantes y explicase la prueba, un comentario del presentador ha provocado un ataque de risa imparable.

En concreto, Carlos ha reparado en la imagen de Bosco Blach. Cabe recordar que el joven va enfundado por una apuesta en un ajustadísimo y llamativo traje de baño que deja poco lugar a la imaginación. «Perdón, estoy impactado. ¿Tú no has visto lo que he visto yo? Claro, tú ya estás acostumbrada. Llevas un tiempo viéndolo, pero yo… ha sido impactante la imagen», ha apuntado Sobera.

Acto seguido, el comunicador le ha mandado un claro mensaje en relación al visible vello púbico del joven: «Una observación Laura, te lo digo a ti porque igual Bosco se ofende. Hay unas máquinas muy buenas. Unas maquinillas que te dejan completamente…». «A ver Carlos, es que llevamos aquí más de tres meses», ha respondido Laura Madrueño. Ante ello, el principal aludido ha asegurado: «Eso son cosas muy modernas».

El humor del presentador no ha tardado en salir puesto que Sobera ha aprovechado la situación para apuntar: «Eso es Bosco con un bosque encima». «Le tenemos como en Ibiza bailando en su plataforma», le ha seguido la presentadora mientras que Sobera señalaba: «Pocholo está viendo eso y se siente orgulloso de su sobrino».

Carlos Sobera pone contra las cuerdas a Laura Madrueño

Poco después, las risas han vuelto a copar la conexión debido al apunte que ha hecho Laura Madrueño: «Carlos, hoy además te va a encantar porque hoy el juego se llama transporte al huevo». Algo que ha provocado las risas del presentador. «No digas más. ¿Transporte al huevo? O sea que solamente juega a este juego Bosco, el resto no participa». «Hoy el reto va a ser transportar los huevos desde donde está Bosco hasta el final, hasta esa cesta…», ha intentado seguir la presentadora con poco éxito, pues era incapaz de articular palabra y narrar la mecánica del juego como tenía preparado.

«Madre mía, Laura. Menuda prueba esta, transportar huevos», ha interrumpido Carlos Sobera intentando mantener la risa. «Joder, no lo voy a repetir», atisbaba a apuntar entre risas Laura Madrueño. «Pero, ¿qué pasa si tocan los huevos? ¿Quedan eliminados?», ha preguntado el conductor de la gala con cierta sorna. «Que ese huevo no vale», ha asegurado entre risas la meteoróloga.

«Huevo tocado, huevo eliminado. Ese va a ser el mantra de hoy. Pues voy a ver que hago con las manos hoy», ha rematado Carlos Sobera. Un nuevo apunte que ha provocado la carcajada de Laura Madrueño. La presentadora ha asegurado que también se eliminaría el huevo que se cayese, lo que ha dado lugar a una nueva intervención del presentador: «Hay gente a la que se le caen los huevos, ¿en serio?».