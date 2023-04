‘Supervivientes’ anuncia esta decisión con Yaiza tras su expulsión que traerá una inmensa cola

Tras su expulsión disciplinaria el pasado jueves durante la gala de ‘Supervivientes 2023‘, muchos son los que se han preguntado sobre el futuro de Yaiza Martín en Telecinco ahora que los vetos en la cadena son una constante. De hecho, cabe recordar que Jorge Javier ya advirtió de dichos vetos. Es el caso de Patricia Donoso, quien no ha vuelto a aparecer en la cadena desde su sonado abandono.

A pesar de la dureza con la que Jorge Javier le comunicó a Yaiza Martín su expulsión por su violenta actitud, la organización ha decidido darle una oportunidad a la ahora exconcursante. En concreto, la pareja de Ginés Corregüela tendrá la oportunidad de explicarse el próximo martes durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. Por ende, será Carlos Sobera el encargado de pedirle explicaciones a la polémica exsuperviviente.

«Este martes, en ‘Tierra de Nadie’, Yaiza estará en plató para dar todas las explicaciones que considere oportunas respecto a su convivencia en Honduras. Importante que os anuncie esto. El próximo martes Carlos Sobera podrá entrevistar a Yaiza. Tendrá la oportunidad de decir lo que quiera, lo que piense o lo que sienta después de lo que ha pasado«, ha sido el anuncio de Ion Aramendi.

El esperadísimo cara a cara de Yaiza Martín y la hija de Ginés

Poco después, el mismo presentador ha vuelto a incidir en dicha entrevista. De hecho, Ion Aramendi le ha comunicado a la hija de Ginés Corregüela que podría verle cara a cara y ajustar cuentas. «Es (la entrevista) desde las diez de la noche según empiece ‘Tierra de Nadie’. Vais a tener la oportunidad de hablar con ella. Desde el principio del programa. Que quede claro esto, vais a poder hablar con ella».

Ante ello, la hija de Ginés ha revelado: «Lo que no voy a hacer es bajarme a su nivel. No le voy a dar ningún tipo de protagonismo. Como me hable como a todo el mundo desde la falta de respeto, no le voy a dar ni pie». Lejos de quedarse ahí, Miriam ha cargado duramente contra Yaiza: «Ha ido con el fusil bien cargado… Ella en todo momento ha ido a meterle caña (a Ginés)».

Finalmente, la hija de Ginés ha acabado arreando a Yaiza al soltar: «Ella vendrá a por todas, es que no sé ni cómo. Creo que va a estar muy maleducada, que va a ir a por mí. Ella nació así y va a morir así porque es maleducada desde que nació de su madre. Creo que va a seguir así y más con nosotras que tiene muchas ganas de vernos la cara. Pero yo más a ella y de que esté aquí, en la calle».