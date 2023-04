Patricia Donoso revela lo que hay detrás de su total desaparición en Telecinco realmente

La desaparición fulminante de Patricia Donoso de la televisión es algo que no está pasando desapercibido para los espectadores de Telecinco. Parece como si se la hubiera tragado la tierra tras salir de ‘Supervivientes 2023‘ de malas maneras por un abandono voluntario que, presumiblemente, le iba a costar caro.

Es de sobra conocido que los concursantes que deciden dejar el programa sin justificación tienen que pagar una severa penalización económica que está contemplada supuestamente en una cláusula del contrato que se firma de forma previa con la productora del formato. También se arriesgan a que se cierren las puertas de la cadena como ha ocurrido en varios casos. Un buen ejemplo de ello fue lo que pasó con Azúcar Moreno.

Y precisamente la sombra del veto está pesando sobre Patricia Donoso al no haber rastro de ella. Son muchos seguidores de ‘Supervivientes’ los que se preguntan en redes por qué no ha vuelto a aparecer en pantalla. No solo ya en el plató del reality aventurero, sino tampoco en el resto de programas como ‘Sálvame’ o el ‘Deluxe’, donde germinó su personaje.

Patricia Donoso desmiente estar vetada en Mediaset: «No estoy castigada ni vetada ni nada, sigo contratada»

Ante tantas elucubraciones, la propia aludida se ha pronunciado en su cuenta de Twitter contestando a quienes dan por hecho que está vetada en Mediaset. «Si es que yo sí puedo ir, lo que pasa es que estoy en Estados Unidos haciendo mi mudanza y organizando unos negocios. Yo voy a España y es cuando hago tv show, pero cuando puedo ir», ha escrito Donoso, desmintiendo así que le hayan expulsado del canal.

Cariño pero si es que yo si puedo ir, lo que pasa que estoy en 🇺🇸 USA haciendo mi mudanza y organizando unos negocios.

Pero yo voy a España y es cuando hago tv show, pero cuando puedo ir.

Besos y gracias x tus deseos ♥️ https://t.co/BBlni56EUY — Patricia Donoso (@PatriDonosoReal) April 24, 2023

Además, Patricia Donoso ha ido más allá y ha desvelado que no solo NO está vetada, sino que sigue contratada y que las relaciones con la compañía son excelentes. «No estoy castigada ni vetada ni nada, yo no he ido porque estoy en USA donde vivo, pero para tu información, ya que no tienes idea de nada, sigo contratada y estoy bien con todos», ha replicado a otro usuario.