Patricia Donoso saca los colores a la organización de ‘Supervivientes’: «Parad esto ya»

Aunque Patricia Donoso dejó de ser concursante de ‘Supervivientes 2023‘ desde la primera semana a consecuencia de su abandono voluntario, no deja de seguir todo lo que acontece en Honduras y de comentarlo en sus redes sociales; pues al plató parece no poder asistir como castigo por esa abrupta marcha.

Y uno de sus últimos pronunciamientos tiene que ver con la polémica que está sacudiendo al reality en los últimos días: la discriminación y el machaque continuo que está recibiendo Asraf Beno en su equipo con Yaiza Martín a la cabeza y que ya está siendo calificado por muchos como «bullying».

Patricia Donoso: «Parad esto ya, por favor. Esto es humillación, esto no se puede consentir»

Sobre esto ha reaccionado Patricia Donoso en sus redes sociales. La exparticipante ha colgado el vídeo que recoge algunas de esas humillaciones y ha hecho una petición muy contundente a la organización de ‘Supervivientes’. «Parad esto ya, por favor. Esto es humillación, esto no se puede consentir. Estará dando contenido pero es vergonzoso. Qué asco de persona. Qué suerte tiene de que no estoy allí. Estoy yo aún en ‘Supervivientes’ y a esta vagabunda la enseño a amar a Dios en tierra ajena», escribe en un ‘storie’ de Instagram que también ha compartido en Twitter añadiendo: «Estoy en modo hiperventilación. No es broma. #StopBullingAsraf #stophumillaciones«.

Además, Patricia Donoso también ha manifestado su rotundo apoyo a Adara Molinero, a quien quiere abiertamente como ganadora de esta edición. «Adara debes ganar por todos los que no pudimos continuar, por la fuerza, por las mujeres y la valentía de la verdad. Por tu sonrisa que ilumina. Te quiero y no me equivoqué al confiar en ti. Qué feliz soy de haber estado a tu lado. Te abrazo fuerte vida mía», ha publicado.

Y hay más. Porque la cordobesa también se ha querido mojar sobre la relación entre Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. Mucho se está comentando que la química entre ellos no es la misma que la que existía con Lara Álvarez. Y Donoso ha entrado al trapo: «A ella le está costando mucho adaptarse al humor de @jjaviervazquez y se pone muy nerviosa… No es mala, pero es cierto esto», contesta a un usuario que señala esa falta de feeling en pantalla.