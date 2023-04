Claman por la expulsión inmediata de Yaiza en ‘Supervivientes’ ante lo que ha hecho: «Repulsivo»

No están siendo días buenos para Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023′. A pesar de recibir la visita de su pareja, Isa Pantoja, en los Cayos Cochinos se respira un ambiente cargado de tensión que rodea al concursante. En esta ocasión, el marroquí ha vivido una gran gresca con todos sus compañeros de playa, pero sobre todo con Ginés Corregüela y Yaiza Martín, quien ha salido peor parada a tenor de la avalancha de críticas que ha desatado su comportamiento en redes sociales.

Todo ha comenzado cuando al volver de la prueba de recompensa, Yaiza ha ofrecido al resto de supervivientes la posibilidad de abrir una lata. Algo que en el grupo ya habían descartado alegando que las recompensas «son individuales». A pesar de ello, Asraf Beno se ha mostrado permisivo y ha dejado en manos de sus compañeros la elección de abrir una lata o no: «Yo estoy bien». «Con eso estás queriendo decir que cuando tú ganes, te comes tú lo tuyo, ¿no? Tú no cedes ni un coño, ni de broma», ha saltado Yaiza.

«Estamos diciendo que queremos compartir una lata contigo y dijiste primero que sí y antes de llegar aquí dijiste que no. Ahora que te da igual», ha señalado Yaiza. Ante ello, Asraf se ha explicado: «Antes pensaba que había más latas y después de ver las latas que hay, he dicho hay una por día…». Tras ello, la recién llegada le ha planteado un escenario a Asraf para poner en cuestión su generosidad con el grupo: «Por ejemplo, si te toca una recompensa y nosotros estamos sin comer, ¿tú nos lo cederías?».

Como respuesta, la pareja de Isa Pantoja ha asegurado que «si estamos de acuerdo todos, sí». Lejos de quedarse callado, Asraf ha apuntillado: «si quieres venir a ponernos otras normas, no pasa nada». Un comentario que ha sacado la ira de Yaiza como nunca en ‘Supervivientes’: «Otra vez, mira que le gusta la frase última. Te encanta ponerle el pie a la página compadre. Cuidado Asraf, que te lo estoy diciendo por tu bien y para que tú, Arelys y Diego coman. Hártate de abrazos y besos. Menos mal que lo digo por tu bien».

Ante este ataque, la respuesta de Asraf no se ha hecho esperar: «Madre mía, todo el grupo en contra. Nadie te ha dicho que te preocupes por mí». Visiblemente fuera de sí, Yaiza le ha espetado: «Si tú quieres desplazarte e ir a lo que hiciste hoy, desplazarte del grupo e irte para allá solo, sigue con tu juego. Estamos intentando que te integres». «Haced lo que queráis, comeros todo el baúl», ha soltado él. La trifulca ha ido a más cuando Ginés ha querido intervenir.

El jienense ha saltado cuando Asraf se ha referido a la mencionada concursante como «su amiga». Un comentario que ha hecho explotar a Ginés: «Es mi pareja, no mi amiga. Es mi pareja, que te quede claro. No me toques los huevos. Por ahí no». Mientras los dos discutían, Yaiza ha vuelto a intervenir soltando: «Quédate aquí a hablar como un hombre, que me han dicho que ya lo dijiste anteriormente».

Las redes lapidan el comportamiento de Yaiza en ‘Supervivientes 2023’

Un comportamiento desaforado el de Yaiza que ha sido de lo más criticado en redes sociales por los espectadores de ‘Supervivientes 2023’. No han pasado por alto sus formas y, por ello, no han dudado en tildarla de «intolerante» o «sucia». De hecho, hay quienes ya piden su expulsión de forma genérica: «Ojalá se vaya el jueves. Decepción mayúscula».

