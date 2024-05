Sofía Cristo se subleva a la dirección de ‘Espejo Público’ por lo que hacen con Lara Álvarez

Sofía Cristo alzó la voz este viernes 3 de mayo en ‘Espejo Público’ para criticar la forma tan brusca que tuvieron de cambiar de un tema a otro. Los colaboradores del magacín matinal de Antena estaban comentando la nueva campaña contra el bullying protagonizada por Lara Álvarez, quien acaba de hacer público que sufrió acoso escolar cuando era una niña.

La hija de Bárbara Rey es amiga de Lara Álvarez, por lo que no dudó en contactar con ella al escuchar su desgarrador testimonio. «Cuando me he enterado de que íbamos a tocar el tema, le he escrito un mensaje porque no había visto la entrevista. Tengo años de amistad con ella y no me lo había contado. No nos vemos mucho, pero hemos estado presentes en los momentos importantes», explica la colaboradora.

Mientras estaban debatiendo sobre un tema tan dramático y que, por desgracia, está a la orden del día, el director del programa ordenó un cambio de tema de forma tan brusca que dejó perpleja a Sofía Cristo. «Me están diciendo que los hombres desnudos nos están esperando», le informaba Gema López, copresentadora de ‘Espejo Público’.

La crítica de Sofía Cristo a ‘Espejo Público’

Sin dar crédito a lo que estaba escuchando, la hermana de Ángel Cristo le recordó, visiblemente molesta: «Ya, pero esto es mucho más importante». Y pidió que, por lo menos, pudiera enviar «un beso» a la presentadora. «Si tienes alguna queja, al director, por favor», le dijo Gema López, mientras las fotografías de Brad Pitt, David Beckam, Andrés Velencoso y Fran Rivera aparecían ya en la pantalla.

Sin embargo, Sofía Cristo se negó a dejar de lado este tema: «¿Le podemos mandar un beso muy fuerte a Lara desde aquí, por favor?». Finalmente, sus compañeros le hicieron caso: «Le mandamos un beso enorme», aseguró la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’, antes de cortar abruptamente la emisión. «Nos vamos a tener que ir a publicidad, pero recuerden, a la vuelta tenemos a estos cuatro hombres y uno de ellos se desnuda», sentenció la copresentadora.