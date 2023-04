La exmujer de Ginés Corregüela difunde esta publicación y su decisión no deja lugar a dudas

Ginés Corregüela empezó su aventura en ‘Supervivientes 2023′ como el gran desconocido para el público. Pero, poco a poco, se ha convertido en el auténtico protagonista de la edición. Sus escarceos amorosos son de lo más comentado en todos los programas de Telecinco y su vida privada es todo un culebrón.

Después de que su todavía mujer, Isabel Hurtado y su hija Miriam le visitaran en Honduras, parecía que el ‘rey de los bocadillos’ estaba dispuesto a volver con ella. «Si mi mujer me perdona, la elijo a ella (…) Si Yaiza me está viendo, que me perdone. Isabel está por encima», aseguraba.

Sin embargo, el reencuentro con su actual pareja, Yaiza, apenas 48 horas después, le hacían cambiar de opinión. «Tienes que pensar lo que tú quieres para ti. Tienes que pensar en si quieres otros 34 años igual», le dijo ella. Pero fue cuando Carlos Sobera le preguntó directamente por cómo estaba presentando a Yaiza a sus compañeros, cuando Ginés zanjó todo tipo de especulaciones: «Es mi pareja. Solo la quiero a ella y aquí me planto».

La carta de Isabel con la que sentencia su matrimonio con Ginés

Este giro de los acontecimientos, terminaron por colmar la paciencia de Isabel, que se encontraba en el plató contemplando la escena junto a su hija, Miriam. La joven, que hasta el momento había sido la gran defensora de su padre, se mostró durísima con él: «No tiene respeto por nadie, no conoce lo que es la palabra familia. Solo piensa con lo que tiene ahí abajo. Se ha echado a perder él solo». «Se ha juntado un payaso con una payasa», añadía Isabel, quien, por si había alguna duda al respecto, ha dedicado a Ginés una demoledora carta a través de su perfil de Instagram, con la que pone punto y final a su matrimonio.

Junto a una imagen con su hija Miriam, Isabel Hurtado pone fin a «una vida de pegatina». Eso sí, no piensa derramar ni una sola lágrima más y afronta esta nueva etapa de su vida con fuerza e ilusión. «Doy entrada a una nueva esperando que sea real y no tan falsa como los dos supervivientes que se juran tanto amor«, asegura. «Espero que su fama y dinero reemplacen una familia a la que ha dañado y perdido para siempre«, sentencia.

El destino ha querido que Ginés y Yaiza comiencen su aventura en ‘Supervivientes 2023’ en playas separadas. Pero eso no ha impedido que la pareja aproveche cualquier momento para estar juntos. Aunque les separaba una vaya, han aprovechado la puesta del sol para protagonizar un romántico momento en el que ella no ha podido evitar llorar de la emoción.