Yaiza encara a Ginés en ‘Supervivientes’ y lo que ocurre al final rompe todos los esquemas

El momento más destacado de la quinta entrega de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’ ha sido sin duda el encuentro entre Ginés Corregüela y su pareja, Yaiza. Cabe recordar que el pasado domingo el concursante recibió la visita de Isabel, su exmujer, y Miriam, su hija. Un encuentro que dio pie a una posible reconciliación entre el «rey de los bocadillos» y su exmujer.

Precisamente tras comentar esa posibilidad, Ion Aramendi le propuso a Yaiza marchar hacia Honduras para aclarar esta situación. Dicho y hecho puesto que la pareja y defensora del concursante no dudó en coger un vuelo hacia los Cayos Cochinos donde ya ha recibido la noticia de su incorporación a la edición como concursante sustituta de Gema Aldón.

Nada más conectar con el presentador le ha preguntado por la posible reconciliación con su exmujer. «Ahora mismo quiero centrarme en el programa, quiero parar del tema este y cuando llegue a España se solucionará lo que sea, pero ahora mismo quiero centrarme porque me está haciendo daño», ha respondido.

El tenso cara a cara entre Yaiza y Ginés en ‘Supervivientes’

Poco después ha llegado el esperadísimo momento de su encuentro en el que Yaiza ha tomado la voz cantante. «Hay declaraciones de amor y otras de intención. Tienes que saber la diferencia de lo que es una declaración de amor a una declaración de intenciones. Estáte tranquilo, solo quiero saber lo que se te está pasando por la cabeza. No me decepcionaste a ti. Me decepcionaste a los chicos y a ti mismo porque no fuiste valiente. Fuiste un cobarde en no afrontar lo que piensas de verdad«, ha comenzado diciendo Yaiza.

Yaiza no ha dejado hablar al concursante puesto que no ha dejado de decir: «Mirándome a los ojos tienes que decir lo que sientes, no lo que piensas. No tienes que contestar ni hacer nada ni decir nada para los demás o por el bien queda. Tú sabes lo que han sido los 34 años de matrimonio y si de verdad tú quieres vivir otros 34 igual viviendo en la habitación de al lado porque le molestan tus ronquidos. Si te dejan en ridículo delante de la gente…».

«Piensa de verdad lo que quieres para ti. Los chicos y yo vamos a querer lo mejor para ti y sabes que te quiero. Nos vas a tener que explicar un montón de cosas. Tienes que hablar por ti. Estás haciendo mucho daño si no expresas tus sentimientos de corazón. No hables y pienses por lo que pueden pensar de ti. Habla y piensa por lo que tú quieres de verdad vivir otros 34 años, qué quieres que hagan en 34 años. Si te dan portazos porque le molestan tus ronquidos o se ríen por tus ronquidos… Tienes que pensar lo que quieres para ti», ha seguido insistiendo la nueva superviviente.

En la misma línea, Yaiza se ha abierto en canal para hacerle partícipe de su sufrimiento: «Tú fuiste el único que sabe lo que yo pasé. Sabes que vengo de pasar mis miedos, mis inseguridades… Me metiste en la mierda otra vez el domingo por no pensar con el corazón y pensar con la cabeza, con lo que quieres que piensen de ti. Tienes que posicionarte y no puedes estar entre dos aguas. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo dignidad, sí tengo dignidad. Sabes por qué estoy aquí. Ni te voy a reprochar nada, pero no me diste mi lugar».

Visiblemente más enfadada, Yaiza se ha encargado de recordarle: «De mí no se ríe ni tú, ni veinte como tú y no me pisan la dignidad ni tú, ni veinte como ellas. Sabes lo que yo te quiero y lo que tú y yo hemos hablado«. Como respuesta, Ginés se ha excusado diciendo: «Estuve toda la noche dándole vueltas». «Toca plantarte. Solo te digo que los chicos y yo hemos estado defendiéndote y hemos hecho lo que me pediste tú a mí. Te toca hablar a ti. Lo que hiciste el domingo es contradictorio con lo que estabas sintiendo. Nunca dudé de ti, pero hiciste daño. Te toca hablar a ti», le ha asestado Yaiza.

Finalmente, Ginés ha tomado la palabra para decir: «Son momentos que piensas con la cabeza y no con el corazón. Lo he dicho en cámara que no es fácil, que rehacer toda una vida con reproches y lo he pensado mucho. Sabes tú todo lo que tenemos hablado. Eso entonces va para adelante». En la misma línea, Yaiza le ha pedido sinceridad y Ginés ha concluido diciendo: «Yo quiero lo mejor para mí. No quiero 34 años». Una frase con la que ambos se han fundido en un tierno abrazo y con la que han abandonado Cayo Paloma. Una imagen que dista mucho de la que Ginés pretendió dar el domingo cuando a punto estuvo de volver con su exmujer, Isabel.