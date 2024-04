El recado de Paco Tous a quienes niegan la memoria histórica: «Siguen pisando cunetas»

TVE recupera este domingo en su programación la serie ‘Operación Barrio Inglés‘, con la emisión de su segundo y tercer capítulo. Uno de sus grandes protagonistas es Paco Tous, junto a Rubén Cortada y Aria Bedmar, que se mete en el papel de un padre de familia que tiene su propio papel en plena dictadura de Franco en la clandestinidad y a escondidas de su familia. Una época y un lugar, la cuenca minera de Huelva, en la que era obligatorio guardar silencio por encima de todo.

De todo ello y más hablamos en exclusiva con el actor, que se siente privilegiado de trabajar e interpretar a personajes secundarios, recalcando que el sector de actores y actrices tiene una tasa de paro del 80%. ¿Qué opina de aquellas voces que buscan reinterpretar la memoria histórica y de perpetuar ese silencio que vemos en la serie ‘Operación Barrio Inglés’?

ENTREVISTA A PACO TOUS (‘OPERACIÓN BARRIO INGLÉS’)

Paco Tous, te «mudas» al Barrio Inglés de Huelva en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, con nazis y con espías. ¿Cómo ha sido para ti embarcarte en este proyecto?

Bueno, jugaba un poquito en casa, con la historia de rodar allí abajo en Andalucía, en un paraje que está poco explotado, siendo tan bello como es la cuenca minera de Huelva y la sierra de Huelva y sus playas. Entonces, con mucha ilusión, además, justo después coincidía, que me salió otra serie, otro trabajo, y también era por allí, era en Carmona. Entonces dije ¡qué bien! en casa, unos mesecitos.

¿Qué te ha aportado a ti este personaje? Vamos a ver ya en el primer capítulo, que tiene ahí como una dualidad, a su mujer no le puede decir realmente a lo que se dedica, pero, sin embargo, sí que está con su hija a tope.

Por ejemplo, el asentarme en un hombre con convicciones, pero que de alguna forma sabe navegar en la situación en la que está y sabe lo que se juega con respecto a la dictadura de Franco, y haber estado trabajando tiempo en la mina, y tener esas convicciones y, además, participar y llevarlas a cabo en una clandestinidad, ese juego de mirada y lo que tú bien hablabas, en casa es un padre normal y después hay algo más.

Se agradece al final que haya series que se metan tanto en barrena de lo que ha sido un contexto histórico que España también lo sufrió, aunque no estuviera en la Segunda Guerra Mundial, estaba indirectamente, como estamos viendo en esta serie. No sé en estos tiempos que se habla tanto de concordia, de memoria democrática. Esta serie, ¿Cuál va a ser el mensaje que lance sobre ese contexto histórico y político y bélico?

Yo creo que la intención, desde luego, es no ser controvertida. Creo que no se ha buscado en ningún momento. Pero es evidente que aquello fue una realidad que poca gente de España conoce. Incluso la gente de la cuenca minera, que yo hablaba con alguna gente mayor y demás. Hablaban de «no, eso habría que tenerlo callado, porque si se escuchaban aviones por la noche haciendo ruidos raros, se pasaban camiones desde la cuenca, no sé dónde, y eso ha tenido que estar callado».

¿Ha sido este tema un tabú?

Sí, yo creo que sí, que en algunos de los casos ha sido así. Y bueno, date cuenta también en esa época, la época de mucho hambre en la zona donde hemos rodado. Pero bueno, yo lo que te digo es que me parece que no quiere ser beligerante en ningún caso, es evidente que sí juega, como ha dicho el productor, que los buenos son los buenos y los malos son los malos y en este caso, aunque haya sus cosas y sus matices y demás, pues exactamente los malos son los nazis.

Es verdad, justo esto que comentas, yo creo que, al menos, de estas tres patas que vemos en la serie que es Alemania, Inglaterra y España, España es como un país que le cuesta a veces hablar de lo que ha sucedido.

Hay gente que está negando la memoria histórica y, de hecho, está triunfando. Encima, en algunos sitios la están queriendo pisar. Y sigue siendo para mí pisar cunetas y eso está pasando. Si queremos únicamente pasar por la historia, ellos dicen que tienen una historia, otra historia. Tienen también la libertad de contarla, pero lo que no pueden hacer es callar a una parte de la historia. O sea, quiero decir, no se puede hacer eso, reinterpretar de repente cuando hay realidades que son como tal. Si tú piensas reinterpretar, pues bueno, tendrás todo a tu derecho a reinterpretar la historia, pero no a que los otros cuenten su historia. No prohibir de nuevo contar la historia.

Paco, hemos visto recientemente en los últimos meses cómo ha arrasado a nivel mundial Berlín, que es el spin-off de ‘La casa de papel’. No sé si ¿tú has tenido contacto con tus compañeros?

Mira, sí, estuve con Michelle Jenner. Y es mi hija de toda la vida. Y nada, ella estaba contenta, estaba muy contenta de los resultados, del trabajo que había hecho, estaba muy contenta. Y a mí me ha gustado también, me parece muy atractiva la serie.

¿Te gustaría un spin-off de tu personaje, Moscú?

Está muerto.

Bueno, pero Berlín también (risas)

Ya se verá. No, no, había un amigo mío que decía «Esto que haces ahora no es ni lo último ni lo mejor». O sea, si salen cosas nuevas, mejor.

Eres un actor que has decidido quedarte en España haciendo series y te tenemos en casa y es de agradecer, porque hay otros, que también es lícito, que se van a internacionalmente a arrasar. No sé tú cuáles son tus planes. Ya me dices que tienes otra serie…

Mi ambición es trabajar, nada más. Trabajar. Si es posible elegir proyectos en los que me hagan soñar, me hagan sentirme especial. Si me tengo que convertir muchas de las veces en un secundario español, pues hacer mi trabajo lo mejor que puedo, que es lo que intento hacer todas las veces que me levanto por la mañana. Vamos a hacer mi trabajo lo que mejor pueda. Y por eso, tanto en proyectos con más compromiso o en proyectos con un secundario, hacer mi trabajo lo mejor posible y que no me falte el trabajo, esa es mi ambición, seguir trabajando.

No es fácil, según yo tengo entendido que a lo mejor un actor tan reconocido como tú, el que acepte un secundario, no sé si es tan común esto.

Sí, yo creo que sí. Además, hay personajes maravillosos de secundario, maravillosos. O sea, que a mí eso no me preocupa. Y además, no solo no me preocupa, sino que me hace sentirme privilegiado, que tenga tanto trabajo. Recuerdo que la Unión de Actores da un 80% de paro en mi profesión. Y el resto, no trabajan solamente como actores, o sea, que hay un porcentaje muy pequeño. Y yo me siento un privilegiado. Entonces, creo que hay ambiciones y la mía es poder seguir trabajando y ya está.

Yo he de decir, al menos por mi parte, que casi siempre me identifico más con los secundarios que con los protas, que suelen ser, al final, grandes héroes y toda su historia es muy idílica.

A los secundarios se le pueden ver las vergüenzas, el que tiene miedo, el que no sé cuánto, claro, es algo que se da en comedia, por ejemplo, pero puede entrar casi en el antihéroe. El poder le da a tu matices muy pequeñitos para que, verdaderamente, la oportunidad que se te da en espacio y tiempo, que se lo crea la gente. Yo ya he hecho varios trabajos de secundario y dejar el dibujito bien hecho en ese espacio de tiempo tan pequeño es también maravilloso.

Paco, muchísimas gracias y os deseamos muchísima suerte con ‘Operación Barrio Inglés’