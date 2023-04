La hija de Ginés se lanza contra su padre y le llama «cerdo» tras lo visto en ‘Supervivientes’

Si hace un mes nos dicen que el principal protagonista de ‘Supervivientes 2023’ iba a ser el rey de los bocadillos, es decir Ginés Corregüela nadie nos lo creeríamos. Pero es que el tik toker se ha puesto en el foco de todas las miradas por sus diferentes relaciones con su mujer Isabel, su actual novia Yaiza y la que fue su amante Luisa.

El pasado domingo, eran su ex mujer Isabel y su hija Miriam quienes sorprendían a Ginés Corregüela en Honduras. Un reencuentro en el que el jienense llegó a dejar a Yaiza al decir que le gustaría tener una segunda oportunidad con su mujer si ella se la daba.

Este martes, era Yaiza la que visitaba Honduras para cantarle las cuarenta a Ginés Corregüela por lo que había hecho el domingo en ‘Supervivientes’ y ponerse en su lugar. Sin embargo, ella llegaba a la isla con una sorpresa bajo el brazo: es la nueva concursante de ‘Supervivientes’ en sustitución de Gema López.

«Tienes que decir lo que sientes, no lo que piensas. No tienes que decir nada para satisfacer a los demás, para el bien queda«, le recriminaba Yaiza a Ginés Corregüela. “Tú sabes como ha sido tu matrimonio. ¿Quieres vivir otros 34 años igual? ¿Quieres seguir viviendo en la habitación de al lado o que te sigan metiendo un portazo cada vez que roncas?», le espetaba Yaiza a su pareja.

«De mí no se ríen ni tú, ni veinte como tú. Ni tampoco me vacilan ellas, ni veinte como ellas«, terminaba reprochándole. Una reacción de Yaiza en ‘Supervivientes’ que dejaba a Ginés completamente descolocado y sin saber que contestar. No obstante, al presentar después a Yaiza a sus compañeros lo hizo como su novia. «Esta es Yaiza, mi actual pareja», sostenía.

Tras ver toda la escena del reencuentro y la reacción de su padre, Miriam no pudo contener la rabia en el plató con Carlos Sobera. «Se han juntado un payaso y una payasa«, empezaba a decir Isabel, la ex mujer de Ginés. «Mi padre se ha comportado como un cobarde y un cerdo. No es padre, ni es marido, ni es nada. A mi no me veis más», añadía la hija amenazando con dejar de defenderle en los platós.

Al ver lo alterada que estaba Miriam, Carlos Sobera trató de tranquilizarla pero no lo consiguió. «Si tú quieres a una persona no le haces esto. Es un cerdo. Que piense en como está su madre. Ha perdido toda su dignidad. ¿Qué estamos en ‘La Isla de las Tentaciones’ o dónde estamos?», sentenciaba.