Ginés deja a Yaiza en pleno ‘Supervivientes’ y la decisión de la organización es histórica

Uno de los momentos más destacados de la emisión dominical de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido la visita de Isabel y Miriam a Ginés Corregüela en calidad de exmujer e hija respectivamente. Una visita que ha causado un auténtico terremoto en los Cayos Cochinos puesto que el conocido como «rey del bocadillo» no ha tenido reparo en pedirle una segunda oportunidad a su exmujer y, por ende, romper con su actual relación con Yaiza, quien desde plató se ha visto abochornada.

Nada más conectar con Isabel, Ion Aramendi le ha preguntado cuál es el estado de su relación con Ginés Corregüela. «Es nula porque no le he visto antes de irse al programa. Yo hablaba con él, pero no lo sé ahora mismo. Es el padre de mi hija y ya está«, han sido sus primeras palabras.

De igual manera, la exmujer de Ginés ha confesado cómo se despidió el concursante. «Se despidió de mí con una nota y un mensaje al móvil. Me decía que le perdonara, que lo estaba haciendo mal y lo que pasa es que no le perdoné. Me decía que si tenía alguna falta o algo que hablara con su representante. Cuando estaba en Madrid me dijo: «Isa, sé que no lo estoy haciendo bien, ¿me darías otra oportunidad?«», ha apuntado para sorpresa de todos.

Tras esta confesión, Isabel ha compartido cuáles son sus esperanzas respecto a su pareja. «Quiero que me diga si tiene una pareja oficial que me lo diga a la cara porque nunca me ha dicho nada. Me enteré por una conversación con mi hija esporádica por altavoz. Que me explique eso y el mensaje que me dijo», ha comentado. En plató, Yaiza ha asegurado visiblemente indignada: «¡Qué poca vergüenza! Dignidad en todos los sentidos, ¿dónde está? Lo de los mensajes también lo sé yo».

La impactante y desconcertante proposición de Ginés a su exmujer en plena gala de ‘Supervivientes’

El momento del encuentro ha llegado a través de una dinámica de ‘Supervivientes’ en la que Ginés Corregüela debía abrir tres puertas: pasado, presente y futuro. Precisamente detrás de la primera que ha abierto, la del pasado, se encontraba su exmujer. Ambos se han fundido en un largo y emotivo abrazo que ha dado mucho de lo que hablar. «(Siento) una felicidad muy grande. Ella sabe que no lo he hecho bien y hasta el último día le he pedido perdón y ya lo quería decir», ha manifestado él.

Por su parte, ella no ha tardado en pedirle explicaciones sobre su actual pareja. «Oficial no es», ha puntualizado Ginés sobre Yaiza, asestándole así un primer palo. «¿Tú tienes pareja oficial?», le ha repreguntado el presentador. Ante ello, Ginés Corregüela ha asegurado: «En mi casa le he dicho muchas veces (a Isabel) si esto tiene arreglo y ella me dijo que no. Yo he conocido a una muchacha y ahí estamos, conociéndonos. Yo lo he dicho, que la he cagado y que si ella (Isabel) no me da la oportunidad yo tendré que rehacer mi vida».

Ante este supuesto, Aramendi le ha preguntado qué pasaría si Isabel le perdonase. «Si Isabel me perdona yo sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y yo lo he dicho, soy el que la he cagado. Le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro perdonarme. Ella lo ha pasado muy mal, pero si ella me perdona podemos seguir», ha soltado para gran impacto de absolutamente todos.

En la misma línea, Laura Madrueño, atónita con los acontecimientos, le ha formulado la pregunta definitiva: «¿Si tuvieras que elegir entre Yaiza e Isabel?». «Elegiría a Isabel porque son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo. Yaiza si me está viendo que me perdone, pero ella (Isabel) está por encima de todo», ha asegurado. Un shock absoluto.

Histórico: Yaiza abandona el plató camino del aeropuerto

Desde el plató de ‘Supervivientes’, Yaiza, aturdida, ha restado inicialmente importancia a las declaraciones de Ginés Corregüela: «Yo sé cómo es él y el primer impacto sé lo que es quedar bien y lo que es cordial. Eso es lo que dice y otra cosa lo que se haga. Sabemos todos lo que es lo cordial, lo políticamente correcto… lo que es tener dos hijas, tener a su familia».



Ante esta dramática situación, la organización de ‘Supervivientes’ ha movido ficha in extremis y Ion Aramendi le ha propuesto si iría a los Cayos Cochinos a pedirle cuentas por dejarle en directo para volver con su exmujer. Y, ante esta historia oferta, Yaiza no ha dudado en aceptar y en abandonar el plató para coger un vuelo esta misma noche y poner rumbo a Honduras de inmediato. El cara a cara entre Ginés y Yaiza se verá este martes en ‘Tierra de Nadie’.