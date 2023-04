La hija de Ginés Corregüela le quita la careta a su padre con una confesión que conmociona

Este viernes, 31 de marzo, Laura, la hija de Ginés Corregüela, se sometió al polígrafo del ‘Deluxe’ para destapar todas las infidelidades de su padre. Eso sí, puso como condición no coincidir con Yaiza, la actual pareja de éste y quien hace un tiempo era su amiga.

Una de las preguntas que le formuló Jorge Javier Vázquez fue que si alguna vez le había ocultado a su madre las infidelidades de su padre. Ella contestó que no, sin embargo, el polígrafo dictaminó que mentía. Ella se justificó asegurando que «yo no sé nada de mi padre de infidelidades. Cuando era más pequeña escuché una conversación telefónica de mi padre con una mujer».

«Cuando le escuché entrando en la casa, me escondí debajo de la cama y oí algo raro», prosiguió contando la hija del actual concursante de ‘Supervivientes’. «Salí de debajo de la cama llorando y él me dijo que no pensara lo que no era. Quería contárselo a mi madre, pero él me juró que no era lo que yo pensaba», recordó Laura.

La joven no pudo evitar romperse debido a que para ella su madre «está por encima de todo»: «No he mentido porque es mi verdad. No pude contárselo a mi madre porque él no me dijo que sí».

Aunque Laura se ha negado a compartir plató con Yaiza, ambas han acabado enfrentándose a través de la pantalla. «Yo la consideraba mi amiga», reconoce la primogénita de Ginés Corregüela, quien recuerda que «empecé a olerme algo cuando veía que hablaban mucho».

«Yo me fui de mi casa y mi padre como que me dijo que no era lo que yo creía y que no le dijese a mi madre cosas que no eran verdad porque iba a armar un lío en la familia y como que él se iba a quitar la vida si yo me inventaba cosas que no eran», destapó más tarde ante el asombro de los colaboradores.



«¿Que tu padre te dijo que se iba a quitar la vida?», preguntó absorto Jorge Javier. «A ver, no me lo dijo así, me dijo ‘no líes algo que no es verdad y luego lo hablamos’», matizó la hija de Ginés Corregüela. «Oye, qué sinvergüenza, me parece un horror lo que te hizo tu padre», exclamó el presentador.



Por último, Laura contó que le dio un ultimátum, pero que aun así él le negó rotundamente la infidelidad: «Yo hablé con él y le dije ‘dime si has engañado a mamá porque, si es verdad, yo sé lo voy a decir porque es mi madre y está por encima de todo’. Entonces me juro y perjuró que no».