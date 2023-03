«Ridícula»: El grave desencuentro en el ‘Deluxe’ entre la hija y la novia de Ginés Corregüela

Este viernes, 24 de marzo, ha estallado la ‘guerra’ entre Yaiza, la autoproclamada novia oficial de Ginés Corregüela, y Laura, su hija. Yaiza se ha sometido al polígrafo del ‘Deluxe’ para demostrar si, como ella misma asegura, su relación con el concursante de ‘Supervivientes 2023’ va en serio.

Yaiza no ha tenido reparos en hablar de su vida sexual con Ginés, reconociendo que tienen una vida sexual plenamente satisfactoria: «Con él he hecho cosas que nunca había probado. Es una maravilla, me tiene loca». Además, ha contado con todo lujo de detalles cómo empezó su relación con el ‘rey de los bocadillos’. Unas palabras que no han sentado nada bien a una de las hijas del superviviente.

Laura tacha de «ridícula» a la novia de su padre

Laura no dudó en entrar por teléfono al ver todo lo que Yaiza estaba diciendo de la relación con su padre. Incluso la ha tachado de «ridícula», pese a reconocer que en su momento llegaron a ser amigas: «Entro porque sus formas dejan mucho que desear, mirad cómo se ríe. Está hablando de una forma muy frívola sobre la infidelidad de mi padre, detrás de esto que ella cuenta hay personas que lo están pasando muy mal como son mis abuelos, los padres de mi padre».

«Yaiza era mi amiga. Pero a mí nunca me han dicho ‘somos pareja’. A mí mi padre nunca me ha presentado como su pareja», asegura Laura, que insiste en que «detrás de eso hay una familia que lo está pasando mal y no creo que sea plato de buen gusto para mis abuelos ver esas cosas que está hablando».

Eso sí, ha dejado claro que «mientras mi padre sea feliz y mi madre sea feliz, que haga cada uno lo que quieran con su vida. Me da igual. Yo con mi padre tengo una muy buena relación y con mi hermana también».

Yaiza cuenta cómo es Ginés en la intimidad: «Es un máquina»

Lo que menos le ha gustado a Laura de la entrevista de Yaiza ha sido, y como hija se entiende, cuando la novia de su padre ha contado cómo es éste en la cama. La canaria, de 43 años y entrenadora de fútbol, ha reconocido a Jorge Javier Vázquez que «las cosas que ha hecho con Ginés no las había probado en la vida». Incluso que hasta pierden la cuenta «de las veces que lo hacen».

Pero el presentador iba más allá y quería saber cómo es Ginés en la intimidad. A lo que la invitada ha respondido: «Yo lo siento por los hombres con los que he estado antes que él, pero nada que ver. Él es maravilloso, disfruto mucho, es una máquina. Las apariencias engañan».