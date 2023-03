Se destapa la identidad de la defensora de Ginés que le pone en serio jaque en ‘Supervivientes’

La defensora de Ginés Corregüela en ‘Supervivientes 2023’ no ha tenido reparo en presentarse como la pareja del concursante.

Ginés Corregüela no deja de sorprender a los espectadores de ‘Supervivientes 2023‘. Durante los últimos días se ha podido conocer un poco más sobre la vida personal del concursante, lo que ha generado gran estupefacción. Tal y como indicó Kiko Matamoros, el superviviente podría haberse marchado a concursar mientras atravesaba una crisis con su mujer debido a un escarceo amoroso que el granjero jienense mantuvo en la capital.

Una situación que la hija y defensora del «rey del bocadillo» se encargó de negar por activa y por pasiva. Sin embargo, durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ se ha podido conocer la identidad de la «nueva» pareja de Ginés Corregüela. Una aparición que nadie se esperaba a raíz de las reacciones que se han vivido en plató.

Dicho momento se ha vivido cuando el presentador ha dado paso a la defensora de Ginés. «Yaiza, ¿eres amiga de Ginés?», ha preguntado Sobera, ante lo que ella ha aclarado: «No, la pareja». «Es un tema que tenemos que tratar a lo largo de esta noche. Hay una diferencia entre amiga – amiga y pareja con lo que eso conlleva», ha apuntado el presentador.

Carlos Sobera presenta a la defensora de Ginés: "Soy su pareja"#TierraDeNadie3 https://t.co/n4MWGCK561 — Supervivientes (@Supervivientes) March 21, 2023

Aprovechando su presencia en plató, Sobera le ha preguntado por la sorpresa de las hijas de Ginés Corregüela a su padre. «Yo creo que lo necesitaba, ese chute de la familia y de las hijas», ha comentado Yaiza visiblemente ilusionada. Unas palabras que han descolocado por completo al conductor de la gala: «Ah, ¿qué lo ves bien? Mi impresión fue que estaba intentando una reconciliación con su ex mujer».

Precisamente para aclarar su relación, Yaiza ha matizado a posteriori: «Hay sentencia de separación, están divorciados. Yo no hubiese iniciado una relación ni con él ni con nadie». De igual manera, sobre la posible reconciliación entre Ginés y su mujer, la defensora de Ginés ha comentado: «Él hace alusión a la madre de sus hijas por la sorpresa y si él se fue con esa espinita, estoy súper orgullosa de él porque no solo a ellas (sus hijas) les pide disculpas, sino que lo hace aquí y de esa manera. No hay que hacer leña del árbol caído».

Así pues, sobre el perdón de Ginés a su exmujer, Yaiza ha explicado: «Pide perdón a su expareja por los diez años de matrimonio que le ha dado, lo que se cuenta de su infidelidad y las cosas que ha hecho mal. Pide disculpas a lo que hizo y por no saber pedir perdón en su momento». Tras ello, la pareja de Ginés Corregüela ha terminado diciendo: «Sus hijas merecen ese perdón y a ella también como madre de sus hijas».

Aunque todo parecía que había quedado aclarado, el programa se ha puesto en contacto con la expareja de Ginés quien asegura: «Nos ha dicho que lo siente mucho, pero que ella no recuerda haber firmado nada». Unas declaraciones que han motivado el enfado de Yaiza, quien ha explotado diciendo: «¿Puedo salir a buscar papeles? Todo se demuestra con papeles y no mi palabra contra la del mundo. No voy a atacar a nadie para defenderme. Lo voy a dejar ahí por él y por las hijas. Todo se puede demostrar y yo aquí no me siento porque tenga esta cara. Me siento porque soy pareja de Ginés. Lo voy a defender hasta el día que él salga de ahí».