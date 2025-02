Boquiabiertos todos con el radical cambio de imagen de Ginés Corregüela ('Supervivientes')

Aunque Ginés Corregüela ya contaba con un buen número de seguidores en las redes sociales por sus ya famosos bocadillos, de ahí que se le conocería como 'el rey de los bocadillos', fue durante su paso por 'Supervivientes 2023' cuando se produjo su verdadero salto a la fama. En Honduras fue sonada la ruptura definitiva con su mujer y madre de sus hijas, a las que decidió abandonar por su amante, Yaiza Martín.

Tras varias idas y venidas, finalmente la relación con la canaria tampoco llegó a buen puerto, por lo que decidieron separarse. Después de un tiempo sin saber nada de él, en concreto desde su separación de Yaiza, Ginés Corregüela vuelve a estar en el ojo del huracán. Aunque, en esta ocasión, por su impactante cambio de look.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir un vídeo con pelo. Y es que, ha decidido quitarse años de encima mediante una prótesis capilar. Y, desde luego, el resultando es sorprendente. A través de su perfil de Instagram, el 'rey de los bocadillos' ha querido compartir con sus seguidores su gran transformación.

Ginés Corregüela se somete a un injerto capilar impresionante

A sus 52 años, Ginés Corregüela tenía la ilusión de verse más joven. Y lo ha conseguido. "¡Guau! ¡Qué barbaridad! Estoy más guapo y todo. Merece la pena. No tengo palabras", confesaba, visiblemente emocionado por el cambio que acababa de experimentar. Además, gracias a esto, también hemos podido conocer a su actual pareja, quien se ha mostrado igualmente sorprendida con el cambio.

Como cabía esperar, las reacciones al post han sido inmediatas. La inmensa mayoría de sus 'followers' aplaude este paso al frente. "¡¡¡Gran cambio!!! Se ve mucho más joven y con un look perfecto", aseguraba uno de ellos. Mientras que otro escribía: "¡¡Qué par de fenómenos!! Buen look y buen profesional". "Madre mía, si parece otro", añadía otra de sus seguidores.

Este radical cambio de look llega meses después de su ruptura con Yaiza Martín, el pasado mes de junio. Ella reconoció en 'Fiesta' que se había sentido traicionada por Ginés: "A nosotros no nos ha pillado desprevenidos. Esto ya viene de unos meses atrás". Además, la canaria desmintió la versión que estaba dando su ya expareja: "Los motivos no son los que se están contando. No era el propósito por mi parte, quizás por la otra parte. No lo sé".

Asimismo, dejaba claro que "no ha habido terceras personas, ni nadie que intoxique más de lo que ya estaba intoxicado. Aquí este señor (Ginés Corregüela) me dijo un día que nos íbamos a vivir a Úbeda. Yo le dije que no me iba ni loca. No quería encontrarme a estas tres (su exmujer y sus dos hijas) en el supermercado. Yo decidí quedarme en Sevilla. Él no lo acepta. Por eso termina mi relación. Los caminos se separan", sentenció.