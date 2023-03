El impensado anuncio de ‘Supervivientes’ sobre Ginés Corregüela que prenderá la polémica

Jorge Javier Vázquez ha dado la sorpresa durante la quinta gala de ‘Supervivientes 2023′. El reality de supervivencia ha comenzado a preparar las visitas de los concursantes. De igual manera se ha podido conocer la identidad del primer concursante que será sorprendido con dichas visitas: Ginés Corregüela.

Una noticia que ha sorprendido a la pareja del llamado como «rey de los bocadillos», que se encontraba en plató como defensora. De hecho, el presentador le ha hecho partícipe de dicho anuncio al comentarle directamente: «Empiezan las visitas familiares en ‘Supervivientes'».

Lejos de quedarse callado, Jorge Javier ha desvelado la identidad del familiar de Ginés Corregüela que viajará hasta Honduras: «Va Miriam, la hija de tu actual pareja». El presentador no se ha quedado ahí, sino que le ha advertido a Yaiza: «No sé si decirte quién va más». Por su parte, la pareja de Ginés Corregüela ha apuntado: «No me sorprende nada más. A ver, cuéntame». A pesar de intuir de quién se trataba, Yaiza ha asegurado no querer decir su nombre por lo que ha tenido que ser Jorge Javier el encargado de hacerlo.

Dicho y hecho puesto que Jorge Javier ha anunciado que, junto a la hija de Ginés Corregüela, viajará la exmujer del concursante. «Van a ir a ver a Ginés el próximo domingo su hija Miriam y su exmujer Isabel». Las reacciones no se han hecho esperar. Nada más conocerlo, Yaiza ha soltado: «Es la madre de sus hijas y la hija». Ante esta reacción, el catalán ha preguntado: «¿A ti te hace gracia?». «No sé qué pegan y qué pintan, pero sí me parece justo que vaya la hija porque le va a dar un subidón», ha terminado diciendo la pareja de Ginés Corregüela.