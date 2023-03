Jorge Javier Vázquez se queda bien a gusto con su firme sentencia sobre Ana Obregón

Como era de esperar, ‘Sálvame’ arrancaba este miércoles con la noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años de edad. Tras escuchar por la mañana las posiciones de Susanna Griso, Joaquín Prat o Ana Rosa Quintana había mucho interés en saber cuál sería la opinión de Jorge Javier Vázquez.

Y el presentador ha sido muy claro al cuestionar si Ana Obregón habría dado este paso de no haber perdido a su hijo Álex hace casi tres años. Lo hacía después de que Lydia Lozano expusiera que para ella no tenía sentido las opiniones de la gente que dicen que Ana ha dado este paso para calmar el dolor por la pérdida de Álex.

«Me duele cuando la gente opina que esta niña ha venido para quitarle dolor a la pena que tiene, que el duelo no lo tiene hecho. Ese dolor no se le va a quitar nunca», aseveraba Lydia. Rápidamente, Jorge Javier le echaba abajo sus argumentos. «El argumento que estás dando te lo puedo replicar de un momento», le advertía

«¿Si su hijo no hubiese fallecido ella habría sido madre a los 70? Estoy abierto a cualquier tipo de hipótesis pero no comulguemos con ruedas de molino«, sentenciaba Jorge Javier Vázquez enfrentándose así a Belén Esteban que respondía que no podían opinar de lo que no se sabe.

«No es una edad para ser madre»

Después de que Kiko Hernández revelara que a las tres o cuatro semanas de fallecer Álex, Alessandro Lequio se interesó por cómo llevó él a cabo el proceso de gestación subrogada; Jorge dudaba de que un psicólogo haya aconsejado a Ana Obregón a dar este paso. «Dudo mucho que en pleno proceso de duelo un psicólogo le aconseje a una mujer de 70 años que vuelva a ser madre», aseveraba el presentador.

En ese sentido, Jorge Javier Vázquez incluso revelaba un detalle sobre la clínica en la que Ana Obregón ha llevado a cabo todo el proceso. «Por lo que me he enterado es una clínica en la que se deja al margen el proceso psicológico y prima más el motivo económico. Es una clínica conocida porque han acudido personas muy populares para ser padres de maneras que luego han llenado las revistas del corazón», relataba el presentador.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez dejaba clara su visión sobre la noticia. «Todos hemos entendido y hemos empatizado con el dolor de Ana Obregón. Creo que a Ana durante su duelo también se le han aceptado y permitido cosas porque entendíamos que estaba viviendo un proceso de duelo, pero creo que si no fuera Ana García Obregón nadie entendería que una madre decidiera ser madre a los 68 años», sentenciaba.

Asimismo, después de que Antonio Montero hiciera referencia a como el tema de la edad de Ana Obregón siempre era una leyenda urbana, Jorge Javier lanzaba una última reflexión. «Es no aceptar el paso del tiempo. Y en este caso yo creo que hay una incapacidad palmaria para aceptar que por muy bien que te encuentres, no son años para ser madre», concluía.

Jorge Javier, claro y rotundo: «¿Quién piensa en la niña?»

Poco después, al conectar con la psicóloga Aránzazu Junquera para conocer su análisis sobre la noticia, Jorge Javier hacía un alegato muy importante. «Yo que voy a terapia todas las semanas creo que una de las cosas que aprendemos es que por mucho que uno pueda, todo no se puede tener. Hay cosas que no se puede tener y hay que aceptarlo. La vida también implica renuncias por muy dolorosas que sean», reflexionaba el presentador.

Por último, Jorge Javier Vázquez era claro con el cambio de Ana Obregón. «Yo hace dos semanas escuché decir a Ana Obregón que no quería vivir y ahora decir que es plenamente feliz no lo entiendo. Con este tipo de situaciones creo que desde el corazón todos intentamos empatizar con a una señora a la que llevamos viendo desde hace muchos años en televisión porque sabemos el mal trago que ha pasado pero no podemos tragarnos todo lo que se nos está intentando vender, estamos hablando de asuntos muy graves y de cosas importantísimas».

«Tengo la sensación de que Ana Obregón no es capaz de desprenderse de su imagen de estarlete. Ella debe entender que la vida no es un plató de televisión y de que no tenemos que estar al tanto de cada una de sus emociones por mucho que la queramos. ¿Es que quién piensa en la niña cuando dice que hace tres semanas no quería vivir y ahora es feliz?«, proseguía diciendo. «Intento tener la mente abierta absolutamente para todo pero sinceramente llámame loco a los 70 años no es una edad adecuada para ser madre», añadía el presentador.