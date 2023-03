Kiko Hernández paraliza con su filtración sobre Lequio ante la maternidad de Ana Obregón

Es la noticia del año. Ana Obregón ha vuelto a ser madre con 68 años recién cumplidos. Lo ha sido a través de una gestación subrogada casi tres años después del fallecimiento de su hijo Álex.

Tras salir la noticia, las redes se llenaron enseguida de críticas hacia Ana Obregón por querer ser madre a los 68 años y hacerlo por gestación subrogada. La misma forma por la que Kiko Hernández tuvo a sus hijas. Por eso había mucho interés por saber su opinión sobre este tema en ‘Sálvame‘.

Y el colaborador ha dado la campanada al anunciar que él sabía todo sobre este proceso y ha puesto fecha al mismo. «Yo sabía la noticia. Cuando fallece su hijo, al cabo de las tres semanas, Alessandro Lequio se puso en contacto conmigo a través de una persona para saber cómo hice yo el proceso, dónde acudí y cómo se hace todo», empezaba a revelar el colaborador.

Así fue la llamada de Alessandro Lequio a Kiko Hernández

«Tres, cuatro semanas después de la muerte de Álex. A las tres o cuatro semanas no te puedes plantear siquiera iniciar ese proceso», aseveraba entonces Kiko Hernández revelando así que Alessandro Lequio había ayudado a Ana Obregón en todo el proceso. «¿Pero él lo hace con alegría y apoyando a Ana Obregón?», le preguntaba Jorge Javier. «Yo creo que le ha apoyado en todo momento», contestaba Kiko. «¿Pero compartía la decisión?», insistía Jorge a lo que Kiko respondía que «yo creo que no».

Tras ello, Kiko Hernández remarcaba que para él no habían hecho bien las cosas. «Me parece que el proceso no se ha llevado bien. Si el luto no se ha llevado bien, hay gente que creo que su recurso es tener otro hijo. Aquí se junta la edad de Ana y las posibilidades económicas. Pero si esto le ha ayudado a sobrevivir porque creo que sino Ana no estaría ya aquí. Por eso creo que el dolor que tenía por haber perdido a su hijo lo ha canalizado por tener a esta hija y no es malo decirlo», remarcaba el colaborador.

Preguntado por cómo reaccionó él cuando se enteró de este movimiento, Kiko era sincero. «A mi cuando me lo dicen de que quieren ponerse a buscar una gestación subrogada yo flipo. Y por supuesto que me volqué. Yo no sabía que era para Ana pero lo pensé porque Alessandro ya tiene una hija y pensé que podría ser para Ana», relataba Kiko Hernández en ‘Sálvame’.

«Yo sabía que se estaba haciendo mal un proceso de luto. Cuando yo decidí ser padre lo medité durante 8-9 años, intentándolo de una forma u otra, pero no ha habido tiempo para ello porque lo que se tardan son tres años. Por eso digo, que Ana no se lo ha pensado mucho, lo hablaría con Alessandro e iniciaría los trámites porque lo que se tardan son dos años y medio, tres», sentenciaba el colaborador.