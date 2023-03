La novia de Ginés Corregüela irrumpe en ‘Sálvame’ y lo que pasa con la amante no lo vio venir

La vida amorosa de Ginés Corregüela, el conocido como ‘rey de los bocadillos’ y actual concursante de ‘Supervivientes 2023’, está siendo uno de los temas más comentados en todos los programas de Telecinco. Yaiza, su supuesta novia oficial, que se sometió el pasado viernes al polígrafo del ‘Deluxe’, ha acudido este lunes a ‘Sálvame’ para volver a defender su sitio.

Lo que ni por asomo se podía imaginar es que entraría en directo por teléfono Luisa, quien fuera amante de Ginés durante diez años, según ella misma asegura. Antes de su llamada, el programa ha emitido las declaraciones de la mujer, en donde deja claro que «no me creo la relación. Esa (Yaiza) va a lo que va».

Yaiza defiende su relación con Ginés Corregüela

Por su parte, Yaiza no ha dudado en luchar por su sitio desde el plató: «Me sometí al polígrafo el viernes para demostrar que, a día de hoy, soy la pareja de Ginés». Además, ha defendido tanto su relación como a su pareja. Sin embargo, instantes después, el programa ha recibido la llamada de Luisa, lo que ha desatado la risa de la invitada: «Que esa señorita no se ría porque tiene muy poca vergüenza riéndose de la gente».

La supuesta amante de Ginés Corregüela dice tener todas las pruebas que desmontarían que Yaiza no es la actual pareja: «Yo tengo aquí los audios y todas las cosas donde puedo demostrar mucho». «Nuestra relación se rompió porque ya no me encontraba bien con él porque decía que no tenía sentimientos hacia mí y yo quería, cuanto menos, mejor», ha asegurado, provocando, nuevamente, las carcajadas de Yaiza. «Mira, no te rías», le ha espetado Luisa, visiblemente enfadada.

Por su parte, la supuesta novia oficial de Ginés ha querido enviarle un romántico mensaje en directo al concursante: «Tengo un montón de ganas de verte, te echo de menos cantidad. Todo, todo, todo lo de noche, de día, con luces, sin luces… Todo lo que hacemos en casa lo quiero volver a hacer todos los días, que me digas que me quieres, que te amo, y que voy a estar aquí para defenderte le guste o no le guste a quien sea».