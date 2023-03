La hija de Ginés Corregüela no calla más y aclara si su padre tiene una amante en ‘Supervivientes’

El paso de Ginés Corregüela por ‘Supervivientes 2023‘ está dando mucho de lo que hablar en plató debido a su intensa vida sentimental. Hace unos días conocíamos a la que dice ser su pareja, Yaiza, que no tuvo reparo en enfrentarse a Isabel, la que fuese mujer de Ginés. A esta particular contienda hay que sumarle el papel de las hijas del conocido como «rey del bocadillo», en especial el de su defensora en plató, Miriam.

La joven ha acudido durante la última gala, como viene siendo costumbre, como defensora de su padre. Sin embargo, en un momento determinado, Jorge Javier quiso preguntarle acerca de su relación con Yaiza. «Tengo la cabeza que me va a explotar. No hagáis caso del ‘piki-piki’. Me da igual que sea su pareja, ¡cómo si es Rita la Cantaora!».

De igual manera, la hija de Ginés Corregüela ha mostrado su preocupación por su madre: «Me preocupa mi madre y me preocupo también por mí, porque lo que yo quiero es beneficiar el concurso de mi padre y esta persona solo ha ido a echar mierda y a sacar los trapos sucios«. Unas polémicas declaraciones con las que Miriam da por imposible la relación con la pareja de Ginés Corregüela.

Precisamente a ésta le ha dedicado unas duras palabras: «Esta chica, antes de hablar de nosotras, que se limpie la boca con los papeles que dice que tiene. ¡Madre mía! A ella sí que le vamos a hacer un cohete en directo, se va a estrellar». Así pues, no ha tenido reparo en asestarle un duro golpe a Yaiza al apuntar sin temor alguno: «Esa va a por lo que va«.

Visiblemente descolocado, Jorge Javier le ha preguntado por la relación que Yaiza dice mantener con Ginés Corregüela. Poca información nueva ha aportado Miriam, puesto que se ha limitado a decir: «Yo sé lo mismo que vosotros. Primero ellos eran compañeros de agencia de influencers supuestamente, luego era su mejor amiga y ahora su novia».

Por su parte, el presentador le ha preguntado si sabía que era su pareja, ante lo que la hija de Ginés ha asegurado que nunca se la presentó de aquella manera. «No sé lo que traen ellos entre manos. Pienso que ella es más falsa que una moneda de tres euros y que va a por lo que va. Solo vino para decir públicamente que es su pareja, no vino a defenderle».