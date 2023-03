La causa de fuerza por la que Jorge Javier ha aparecido así en la gala de ‘Supervivientes 2023’

Como viene siendo habitual, Jorge Javier Vázquez se ha hecho cargo de la conducción de una nueva gala de ‘Supervivientes 2023‘. En esta ocasión, el presentador ha sorprendido con su apariencia puesto que ha conducido la gala con gafas de sol. Un hecho poco habitual que él mismo se ha encargado de explicar a través de su blog de Lecturas.

Nada más comenzar, el presentador ha entrado en el plató con unas gafas negras que impedían verle los ojos. Mientras repasaba los acontecimientos más relevantes de la gala, Jorge Javier ha bromeado sobre su nuevo accesorio. «Cómo será el programa que me he operado solo para verlo mejor», ha soltado con cierta sorna. «He estado convaleciente de una durísima operación estos días… Me he quitado los párpados porque me sobraba piel», ha explicado.

De igual manera, ha proseguido relatando: «He aprovechado para ver televisión. Solo he visto Mediaset y quiero dar las gracias a la gente que hace esta television, que me entretiene y me ha acompañado estos días. Quiero agradecer a toda la gente que hay detrás de las cámaras y a la gente que hace la televisión de Mediaset. La televisión que yo veo y en la que yo creo».

La razón de peso que le obliga a llevar gafas

Tal y como ha comentado, Jorge Javier se ha sometido durante los últimos días a una intervención. Se trata de una cirugía en la zona ocular cuyo principal fin es estético. En concreto, el presentador se ha realizado una blefaroplastia para eliminar el párpado caído y así poder tener una mirada rejuvenecida.

A pesar de que han transcurrido ya unos días desde dicha intervención y que la recuperación es rápida, el postoperatorio pasa por tener que llevar unas gafas de sol para protegerse de la luz irradiada por los focos en el plató. «El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de Supervivientes con gafas de sol. Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano», ha explicado el catalán.

Además de este anuncio, Jorge Javier ha proseguido narrando en su blog cómo ha vivido su operación. «A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que ‘pa qué’ porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno«, ha compartido el conocido rostro de Mediaset.

En la misma línea, ha comentado cómo ha vivido durante los días posteriores a su intervención: «Me he pasado casi todo el fin de semana durmiendo, muy bien atendido por P. (su expareja), que está muy asombrado por la poca lata que le he dado. Yo creo que se compinchó con el anestesista para que me subieran la dosis y tenerme atontolinado durante varios días».

Con su particular sentido del humor, Jorge Javier ha compartido: «El caso es que me he portado muy bien y en estos momentos tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo. No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después».

Finalmente, el presentador no ha dudado en cerrar la entrada de su blog soltando: «Antes de finalizar debo decir que en ningún momento se me pasó por la cabeza decir el jueves en Supervivientes que salía a trabajar con gafas de sol porque me había operado de un quistecito en el ojo. Para qué. Dados mis antecedentes, nadie me habría creído».