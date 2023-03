¿Por qué Jorge Javier Vázquez ha desaparecido de ‘Sálvame’ y cuándo regresa?

Los espectadores de ‘Sálvame‘ se habrán sorprendido al ver como ni este martes ni miércoles ha aparecido Jorge Javier Vázquez como presentador. En su lugar ha sido Terelu Campos la que se ha hecho cargo del programa junto a Adela González.

Una desaparición que sorprende pues ya es habitual que los lunes el catalán no presente el programa de las tardes de Telecinco; pero el hecho de que se haya ausentado estos días si que sorprende y más porque en ningún momento el programa ha hecho referencia al motivo de su no presencia.

Y es que Jorge Javier Vázquez no ha vuelto a aparecer en pantalla desde el pasado jueves cuando condujo la tercera gala de ‘Supervivientes 2023’. Al día siguiente, el presentador ya faltó a ‘Viernes Deluxe’ donde María Patiño se encargaba de tomar las riendas.

Muchos se habrán preguntado por qué Jorge Javier Vázquez ha vuelto a desaparecer de Telecinco sin previo aviso. Y no, no tiene nada que ver con los rumores de su despido que salieron en enero ni tampoco con que se haya marchado de vacaciones.

El catalán se ha sometido a una blefaroplastia

Ha sido el propio Jorge Javier Vázquez el que ha dado la razón por la que ha desaparecido de ‘Sálvame’ y que volverá a ponerse al frente de ‘Supervivientes 2023’ este jueves. Todo tiene que ver con una nueva operación de cirugía estética a la que se ha sometido.

«El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de ‘Supervivientes’ con gafas de sol. Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano», explica el catalán en su blog de Lecturas.

«A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que ‘pa qué’ porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno», confiesa Jorge Javier Vázquez con cierta sorna.

«Me he pasado casi todo el fin de semana durmiendo, muy bien atendido por P., que está muy asombrado por la poca lata que le he dado. Yo creo que se compinchó con el anestesista para que me subieran la dosis y tenerme atontolinado durante varios días. El caso es que me he portado muy bien y en estos momentos tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo. No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después», concluye Jorge Javier.