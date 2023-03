Asraf Beno protagoniza el momento más sonado captado hasta ahora en ‘Supervivientes 2023’

Asraf Beno ha tenido un duro enfrentamiento con Katerina Safarova en ‘Supervivientes 2023’ que le ha valido un choque con Manuel Cortés.

Uno de los últimos temas de debate de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido el tenso encontronazo que Asraf Beno y Katerina Safarova han vivido en los Cayos Cochinos y que ha provocado las intervención de Manuel Cortés. Las imágenes han podido verse al completo en la versión ‘Conexión Honduras’ al igual que se han podido determinar las causas de este cruento enfrentamiento. «Hemos vivido uno de los momentos más tensos de lo que llevamos de edición«, ha adelantado Laura Madrueño.

Todo ha comenzado cuando Asraf, nominado por Katerina, ha acusado a la joven de comer más que los demás. En concreto, Katerina ha comenzado asegurando querer ir a Playa Royal por el kit de pesca. Una afirmación que no ha convencido a Asraf, quien le ha corregido diciendo: «Querías ir por la comida. Yo no he escuchado nunca eso». Ante tal afirmación, Katerina se ha defendido: «Pues escucha mejor Asraf. Tú tienes como un problema conmigo y con la comida. Cada trozo que me pongo en la boca, lo cuentas».

Por su parte, Asraf Beno ha negado dichas acusaciones: «Nunca te he dicho nada de la comida». Poco a poco, el ambiente se ha ido caldeando hasta que la joven ha explotado: «Asraf, ¡estoy harta! Quería ir por el kit de pesca. Si tú luego te entra por aquí y te sale por la oreja, si pones otras cosas en mi boca, no te comuniques conmigo». «Si te comes todo, pues hija, te lo tendremos que decir», le ha espetado el concursante. Así pues, Katerina ha vuelto a excusarse: «Si tú no quieres el coco y nadie quiere coco, ¿lo tengo que tirar? Pues me lo como, ya está». Ante esta cuestión planteada por la rusa, Asraf le ha soltado: «Pero (te comes) tu parte».

Una intervención que ha provocado que Katerina vuelva a estallar: «Paso porque estás poniendo cosas en mi boca que no paso por ahí. No paso por ahí. Se acabó, ya está… Cállate ya, no puedo más». «Lo que me jode es que quieras vender una cosa que no es», le ha rebatido Asraf ante lo que la superviviente ha insistido: «Te lo he dicho yo y te lo ha dicho todo el mundo: deja de meterte en las cosas de los demás». «Se lo he dicho normal», ha vuelto a asegurar Asraf Beno.

Manuel Cortés entra en acción y Asraf rompe a llorar

En este punto del encontronazo, Katerina ha contado con la defensa de Manuel, con el que cada vez se le ve más relajada en el reality. Una intervención, la de Manuel Cortés, que poco o nada le ha gustado a Asraf Beno: «Llevo semanas viendo cosas que no me gustaban y todo el grupo estaba en contra». «No te digo que no sea cierto, no he estado en el grupo. Si puedo opinar de lo que has dicho ahora». Como defensa, Asraf le ha afeado su intervención en dicha trifulca. «No empieces ahora conmigo. Te lo digo así de claro. Yo me he metido porque me ha dado la gana. A mí también me han dicho cosas de ti», le ha espetado el hijo de Raquel Bollo.

Lejos de quedarse callado, Manuel Cortés ha continuado espetándole: «Me han dicho que aquí has sido un mandón… No te voy a juzgar». «Yo no he mandado a nadie nunca decirle nada. Eso cada uno y hago cosas para entretenerme a mí», se ha excusado Asraf Beno ante lo que Manuel ha vuelto a comentar: «Yo no te estoy atacando, solo diciendo que me parece raro que te metas en esa tontería». El enfrentamiento con Manuel se ha vuelto a avivar. En esta ocasión por la intervención de Asraf al que parece que le ha ofendido el comentario de Manuel a tenor de sus reproches: «Tú me has dicho mandón y yo que no soy para nada».

«Yo te he dicho que me lo han dicho, que lo tengo que ver», le ha respondido el hijo de Raquel Bollo. «¿Para qué sacas el tema? Para meter mierda», ha soltado Asraf, quien también ha atacado a Manuel y Alma preguntando: «¿Vais en pack?». Precisamente este comentario ha hecho explotar a Manuel Cortés: «Nosotros no vamos en pack porque somos personas muy diferentes a ti. No saques tema de pack, hermanos o mierdas porque ahí se te está viendo la vena, ya has aprovechado el tema para meter la pullita del pack que me parece que por tu parte deja mucho que desear».

Tras este cruce de acusaciones, Asraf Beno se ha mostrado especialmente sensible. «Ir de picki-picki por detrás… Te he pedido disculpas. Yo no miento tío», se ha defendido el novio de Isa Pantoja al borde de las lágrimas. «Yo no te estoy diciendo que mientas, pero que tampoco hace falta ponerse así. Creo que no es necesario, no te he atacado», le ha insistido Manuel. Por su parte y visiblemente afectado, Asraf ha terminado diciendo: «Me jode que la gente piense cosas de mí y no lo hago con esa intención y me duele. Cuando una persona hace las cosas así me duele y a mí me duele».

Aunque Manuel y Asraf han terminado enterrando sus diferencias, la que ha vuelto a avivar el conflicto ha sido Katerina. Al ver a Asraf llorar, la joven se ha burlado de su actitud diciendo: «Es que ya es como… no es la primera vez, hace lo mismo y luego llora y dice: «me da mucha pena, porque Isa lo verá y son mi familia»».