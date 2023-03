Alma Bollo se engancha con Katerina en ‘Supervivientes’ y su amenaza final tiene tela

Alma Bollo ha vivido un fuerte encontronazo con Katerina Safarova en ‘Supervivientes 2023’ a raíz de su relación con Artúr.

Alma Bollo y Katerina Safarova no han comenzado nada bien su periplo como concursantes de ‘Supervivientes 2023′. Las dos jóvenes han protagonizado un tenso desencuentro debido a la amistad de la rusa con Artúr Dainese. Una relación especialmente criticada por Alma, quien pretende desenmascarar a Artúr por intentar desestabilizar a su hermano, Manuel Cortés.

Todo ha comenzado cuando Katerina ha compartido las sensaciones de Artúr con su grupo. En concreto, el joven modelo se siente especialmente decepcionado por el trato que está recibiendo de sus compañeros. En vez de sentir pena por él, Alma Bollo ha criticado ferozmente al ucraniano llegándole a tildar, con cierta sorna, como «el rey del mambo». Tras este ataque, Katerina le ha afeado a Alma que esté criticando añ joven continuamente. Por si fuese poco, ha dado por hecho que la joven no traga a ‘su Artúr’.

Una acusación que la hija de Raquel Bollo ha atajado diciendo: «Me cae mal, no. Es una persona que se cree superior a todo el mundo y se cree que está por encima del bien y del mal». «Bueno, es tu opinión. A mí no me digas lo que creer», le ha espetado Katerina. Poco a poco el ambiente se ha encendido en la playa especialmente cuando Katerina le ha afeado sus gritos. Una advertencia que poco o nada le ha gustado a Alma: «Subo el tono con lo que me da la gana». «Si subes el tono no te hablo. Buenas noches. Alma, ya», le ha cortado.

Al día siguiente el conflicto parecía enquistado puesto que Katerina ha reunido a sus compañeros para compartir sus sensaciones. «Quería comunicaros y preguntaros tranquilamente si hay un problema porque lo noto así y prefiero comunicarlo y hablarlo con vosotros. No quiero que habléis a mis espaldas», fueron sus palabras. Un pronunciamiento que ha terminado por caldear a Alma, quien no ha tardado en saltar: «Nos pones a nosotros como los malos y por ahí no paso. Aquí la única que te has excluido del grupo has sido tú». De igual manera, la hija de Raquel Bollo ha aprovechado su intervención para cargar otra vez contra Artúr, al que ha acusado de «intentar desestabilizar» a Manuel Cortés con su tonteo con Katerina.

«No me grites. Estoy harta de escuchar tus gritos», ha replicado la modelo rusa, quien también le ha afeado a su compañera que se entrometa en sus amistades: «No me digas con quien llevarme». A pesar de los continuos ataques, Alma Bollo no ha dudado en seguir dando la cara por su hermano y criticar la actitud de Artúr y la relación que mantiene con Katerina. «Es mentira. Yo te lo digo porque estoy viendo el juego de la otra parte, no del tuyo. Si vosotros entráis en el juego de desestabilizar a mi hermano, a mi me duele mi hermano y si entráis en ese juego entonces me vais a conocer el italiano, el otro y el otro», ha exclamado Alma como toda una declaración de intenciones para lo que está por venir. Que tiemblen los Cayos Cochinos.