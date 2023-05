Sara Brasal reaparece así en ‘Socialité’ y confiesa su calvario de ser Yoli en ‘Los Serrano’

Se acaban de cumplir 20 años del estreno de ‘Los Serrano’, motivo por el cual los actores protagonistas de la mítica serie de Telecinco protagonizaron un emotivo reencuentro gracias al videoclip de la nueva versión de ‘Uno más uno son siete’ de Fran Perea. Sin embargo, por ‘Los Serrano’ pasaron muchos más actores y actrices. Tal es el caso de Sara Brasal, quien interpretaba a la mejor amiga de Teté (Natalia Sánchez).

Este domingo, 21 de mayo, la actriz ha reaparecido en ‘Socialité’ donde ha recordado cómo fue su difícil paso por la serie. Y es que, según ha reconocido ella misma, la costó mucho aceptar el papel: «El casting que había hecho era para el personaje de Teté y a mí me llamaron para hacer de la amiga y claro, leí la descripción: gorda, con gafas de culo de vaso, brackets… yo dije: ‘Madre mía, yo no quiero hacer esto'».

Todo esto es debido a que Sara Brasal venía de sufrir una situación de bullying en el colegio que no le ayudaba nada a afrontar el personaje. «No me metían la cabeza en el váter ni me pegaban, pero sí que me dejaban sola y sin amigas», ha explicado la actriz en el programa de Telecinco. Por eso le resultó muy difícil aceptar el papel: «Encima voy a hacer a la fea y la gorda».

Sara Brasal alaba el trabajo del equipo de la serie

Fue su madre la que la convenció para aceptar y así servir de ejemplo a otros niños en su situación: «Yo no sabía que el personaje podía ayudar a la gente». Y también ha querido alabar el buen hacer del equipo de la ficción producida por Globomedia: «Me decían que todas las gafas me quedaban bien y necesitaban unas que me hicieran más fea (…) Me decían: ‘Mira, vas a hacer este personaje, pero no eres tú'».

Tras acabar ‘Los Serrano’, en el año 2008, Sara Brasal decidió cambiar de profesión al no encontrar trabajo como actriz: «Hice un máster en dirección y ahora mismo vivo más tranquila sin estar expuesta a las cámaras». Pese a esto, no le ha cerrado las puertas a volver a la interpretación: «Igual tengo suerte dentro de dos años y me llaman para estar delante de cámara y tan a gusto», sentencia.