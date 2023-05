Nadie vio venir (ni por asomo) lo ocurrido con Sebastián Yatra y los padres de Aitana en ‘La Voz Kids’

Tras el parón de la semana pasada por Eurovisión, ‘La Voz Kids’ ha vuelto a Antena 3 este sábado, 20 de mayo, con una nueva entrega de Audiciones a ciegas. Y, una semana más, todos los ojos han estado puestos en Sebastián Yatra y Aitana, quienes han continuado con sus piques con el objetivo de llevarse a las mejores voces a sus equipos.

Pero lo que ha hecho el colombiano ha dejado en shock a todos, sobre todo a la catalana, que no daba crédito a lo que su compañero era capaz de hacer para conseguir su objetivo. Lucía Fernández no había terminado de cantar la primera estrofa cuando los cuatro coaches, casi al mismo tiempo, pulsaron el botón rojo y se giraron para contemplar la maravillosa voz que cantaba. Sin embargo, la joven vasca tenía claro con quién quería irse.

Al terminar su actuación, y tras unas breves palabras de cada coach, Aitana reconoció que le resultaba familiar su cara. Y es que, como confirmó Lucía, ella fue a uno de los conciertos de la cantante, e incluso esta le pidió que le dijera varias palabras en vasco para aprender el idioma. El resto de coaches ya vieron negro el asunto, pues suponían que la joven se iría con la cantante barcelonesa.

«Yo, como público, votaría para que ganases este programa. Cree en mí», le pidió Sebastián Yatra. Pero no contento con esto, prosiguió con sus artimañas para conseguir su objetivo: «Imagina qué poético, que siendo de San Sebastián te hayas ido con Sebastián. ¡Wow! Mira, los padres de Aitana están emocionados, porque quieren que te vengas conmigo. Como espectadores quieren que te vengas conmigo, pero como padres les toca decir que con Aitana. Yo los entiendo, para quedar bien».

Sebastián Yatra se mete en el bolsillo al padre de Aitana: «Hay una relación cósmica»

Sin embargo, pese a estas palabras, Lucía pidió cantar con Aitana su famoso tema ’11 razones’. Otra prueba más de que la joven ya había decidido con quien marcharse. Pero el colombiano no cesó en sus intentos de que la pequeña se fuera a su equipo. Hasta tal punto que, aprovechando que los padres de Aitana estaban entre el público, se sentó junto a ellos para metérselos en el bolsillo.

«Por aquí me están diciendo que ella debería pensarse venirse conmigo», le dijo, después de que la exconcursante de ‘OT 2017’ terminase de cantar con Lucía. «¡Puede pensarlo! ¡Pero solo pensarlo!», espetó Cosme, el padre de Aitana, quien no daba crédito a que éste se estuviera planteando apoyar a Yatra: «Pero, de verdad, una cosa: ¡tú eres mi padre!».

Finalmente, la joven concursante, como era de esperar, se fue con la cantante: «Sois todos increíbles y os admiro muchísimo a todos, de verdad. Pero hay una persona que me roba siempre el corazón, y esa persona es Aitana». No obstante, la catalana no olvidó lo que su padre le había hecho, y así se lo hizo ver: «Papá, esta me ha dolido en el corazón». «Entre nosotros hay una relación cósmica», sentenció Yatra, jugando con el nombre de Cosme.

Como se pudo comprobar, la relación entre ambos es excelente ya desde antes de que Aitana y Yatra comenzaran su relación, después de que ella rompiera con Miguel Bernardeau. El buen rollo entre suegro y yerno se puso de manifiesto hace unas semanas cuando Cosme y Sebastián acudieron juntos al Mutua Madrid Open para ver jugar a Carlos Alcaraz.