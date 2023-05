Sebastián Yatra hace sudar a Aitana en ‘La Voz Kids’ tras este tenso momento: «Déjate de tonterías»

Este sábado, 6 de mayo, Antena 3 emitía la cuarta entrega de audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’, la última con Pablo López como sustituto de David Bisbal. Y, una semana más, todas las miradas estaban puestas en Sebastián Yatra y Aitana, quienes continúan con su particular tonteo a la vista de todos.

Son continuos sus piques y bromas. Sin embargo, este sábado, la cantante catalana se ponía algo nerviosa cuando el colombiano le quitaba su teléfono móvil. ¿Tendrá algo que ocultar? Hay que recordar que, cuando se grabó ‘La Voz Kids’, Aitana aún estaba con Miguel Bernardeau, con el que rompió poco antes de empezar a salir con Sebastián Yatra, en diciembre de 2022.

Todo empezó cuando un niño pidió cantar con el intérprete de ‘Tacones rojos’ y éste no dudó en aceptar. El joven escogió la canción de Antonio Orozco ‘Entre sobras y sobras me faltas’, un tema que Orozco versionó junto a Yatra en el año 2022. Quizá por este motivo, el coach no se acordaba demasiado bien de los versos y pidió a su compañera que le prestara su teléfono móvil para poder mirar la letra de la canción.

Sebastián Yatra le quita el móvil a Aitana

Finalizada la actuación, el colombiano bromeaba recordando que tenía en su poder el móvil de la cantante: «Tengo el celular de Aitana, desbloqueado, y lo vendo. ¿Cuánto me pagas?». Como un resorte, la joven se levantaba de su asiento: «Oye oye, deja de hacer tonterías que me estoy poniendo nerviosa«, le decía, mientras levantaba su mano para recuperar su teléfono.

Sebastián Yatra y Aitana son amigos desde hace 5 años, cuando ella saltó a la fama gracias a ‘OT 2017’. Se admiran mutuamente y siempre han tenido palabras muy cariñosas el uno hacia el otro. Y, una vez más, él lo puso de manifiesto este sábado cuando una niña que se fue a su equipo, pidió cantar con Aitana. Él, muy orgulloso, reconoce que la gran mayoría de niños quiere cantar con ella, algo que no le importa en absoluto, sino más bien todo lo contrario.

Yatra, el fan número uno de Aitana

El colombiano decidió ver la actuación de su compañera con la concursante desde la grada junto al público, para disfrutarlo más si cabe. La canción elegida por la joven es ‘Aunque no sea conmigo’, cuya letra dice lo siguiente: «Porque yo quiero que sientas lo que siento yo contigo, aunque no sea conmigo». Una letra que parece escrita para Yatra y Aitana, y es precisamente esta parte de la canción la que repite el coach cuando la cantante regresa a su asiento tras cantar con la concursante. Algo que ha provocado las risas de sus compañeros, que no han pasado por alto la frase.

Tras la cuarta entrega de audiciones a ciegas, Sebastián Yatra continúa en cabeza con once talentos en su equipo. Este sábado, el artista ha conseguido dos voces, la de Lucía Plaza, por la que no ha tenido que pelear ya que ha sido el único que se ha dado la vuelta, y la de María Casillas. Por el contrario, Aitana, se coloca última en el ránking después de que en esta última entrega tan solo se ha haya hecho con una voz, la de la joven Lucía Cubilla.