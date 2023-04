El mal rato de Aitana con Sebastián Yatra en plena audición de ‘La Voz Kids’: «Me siento fatal»

Este sábado, 22 de abril, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ donde, como la semana anterior, Sebastián Yatra y Aitana se han convertido en el foco de todas las miradas por su complicidad y su ‘buen rollo’. Aunque, en esta ocasión, han tenido un pequeño pique que ha acabado con el colombiano asegurando, entre risas, que Aitana es su «examiga».

El motivo de este enfrentamiento ha sido la actuación del pequeño Alex Barrenechea quien, con tan solo ocho años, ha enamorado a los coach interpretando ‘A milliom dreams’, un tema de la película ‘The greatest showman’. Nada más escuchar al joven, Aitana no ha dudado en estrenar su botón de bloqueo, y ni más ni menos que con Sebastián Yatra, devolviéndole así sus dos bloqueos de la semana anterior.

«Oye no me vayas a bloquear», le había pedido el cantante a su compañera. «Qué pesado eres Sebastián», le espetó ella, instantes antes de bloquearle. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando Alex ha reconocido que quería irse con el colombiano, algo que, tras el bloqueo, esto no fue posible.

Aitana, «a punto de llorar» por su bloqueo a Yatra

«A mí me bloqueó mi examiga de la derecha. Te voy a extrañar, no va a ser lo mismo sin ti», le ha dicho Yatra al pequeño al tiempo que le daba un tierno abrazo. Por su parte, Aitana se ha mostrado muy arrepentida: «Me estoy sintiendo fatal ahora mismo. Estoy a punto de llorar por la situación». Finalmente, Alex se ha marchado con ella, reconociendo que, aunque su primera opción era Sebastián, también era muy seguidor de la catalana.

La joven, entre entristecida por la situación y feliz por la decisión del niño, le comentó: «Lo siento mucho que te querías ir con Sebas». A lo que el concursante respondió que “yo estoy contento con ella». La que fuera finalista de ‘OT 2017’ reconoció, apenada, a sus compañeros: «Imagínate que mala suerte he tenido que es la primera vez que bloqueo a alguien».

El colombiano, ante las cámaras del programa, ha dicho lo siguiente: «Que no estemos juntos en este momento es una lección para ella porque ha separado a dos personas que podían estar juntas en ‘La Voz Kids'». Poco después de este momento, Aitana reconocía no estar arrepentida de haberle bloqueado.

Aitana y Sebastián Yatra se han mostrado muy cómplices durante toda estas segundas ‘audiciones a ciegas’. De hecho, hay un momento en el que él estaba intentando convencer a un concursante de que se fuera a su equipo y le dice: «Para mí escucharte fue como la primera vez que escuché a Aitana, algo nuevo y fresco».