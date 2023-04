Todos comentan exactamente lo mismo ante lo visto con Aitana y Sebastián Yatra en ‘La Voz Kids’

‘La Voz Kids‘ ha regresado este sábado a Antena 3 con el estreno de la octava edición. Lo ha hecho con Pablo López ocupando el puesto de David Bisbal en esta primera gala, la vuelta de Rosario Flores como coach y el dúo que forman Aitana y Sebastián Yatra.

Sin duda, el morbo del estreno de ‘La Voz Kids’ estaba en ver juntos a Sebastián Yatra y Aitana Ocaña después de que se haya confirmado que mantienen una relación sentimental y se les haya podido ver en fotos y vídeos juntos.

Y es que cuando se grabó esta edición de ‘La Voz Kids’, Aitana todavía estaba con Miguel Bernardeau y por tanto su relación con Sebastián Yatra aún no había comenzado.

No obstante, en todo momento se ha notado una gran complicidad entre ellos. Así, no ha pasado desapercibido el tonteo que hay entre el colombiano y la segunda finalista de ‘OT 2017’. Y es que desde el principio, Sebastián no ha parado de bloquear a su compañera porque sabía que muchas de las voces que salían al escenario podrían acabar en su equipo. Además también le mandaba notitas a su compañera como si de dos adolescentes se tratara.

«Perdón por bloquearte«, le decía Sebastián Yatra a su compañera después de impedirla que se pudiera dar la vuelta con las hermanas Molly y Shelly. «Me ha dolido. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me bloquearían, no pensé en ese juego sucio», le replicaba por su parte Aitana.

El tonteo de Yatra y Aitana no pasa desapercibido

Así, las redes no han parado de comentar cómo se veía un gran tonteo entre Aitana y Yatra. Muchos destacan la gran pareja que hacen e incluso algunos van más allá asegurando que su relación pudo empezar ya durante ‘La Voz Kids’ cuando parece que la relación entre Aitana y Miguel Bernardeau estaba en las últimas.

vaya tonteo llevan sebastian yatra y aitana que semados JAJAJJ — itziar❤️‍🩹 (@itziiarss) April 15, 2023

#lavozkidsestreno esto qué es ? La Voz Kids o el tonteo de Aitana y Yatra? Qué manera de desvirtuar un concurso. — Marisa 🐾 (@Marisanorte) April 15, 2023

Ayyyyy

Qué tonteo tiene Aitana y Yatra

Dos colegiales parecen

❤️❤️❤️❤️❤️❤️#LaVozKidsEstreno — Peñolite enamora? volverás? (@Penolite) April 15, 2023

Ahí ya se notaba la conexión entre Yatra y Aitana!! 🫠🩷



🎤#LaVozKidsEstreno — 𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐀𝐑𝐈𝐒𝐓𝐀 💜💄 (@comentadarista) April 15, 2023

Yatra se va a quedar sin bloqueos en la primera noche de audiciones jajjajja pobre Aitana, que tonteo tienen los dos. The LOVE IS IN THE AIR 🤣🤣#LaVozKidsEstreno — Noa50 (@Noa5010) April 15, 2023

¿Soy la única que piensa que durante la grabacion fue cuando Yatra le tiró la caña a Aitana? #LaVozKidsEstreno — Mª José R.M. (@mariarmooris) April 15, 2023

Esto es la voz kids o la novela de Yatra y Aitana, porque apenas y se lee comentarios sobre los niños. A ver si va cambiando esto. #LaVozKidsEstreno — FANmusic💪🏼 (@fa_nmusic) April 15, 2023

La química entre Aitana y Yatra es brutal #LaVozKidsEstreno — α ℓ σ н α🍍 (@lees_0710) April 15, 2023

que alguien me mire como yatra mira a aitana por favor #LaVozKids2023 pic.twitter.com/19sTJJuHnA — nurieta (@soysinlactosa) April 15, 2023

lo siento pero veo mucho tonteo entre yatra y aitana, y en ese momento creo q estaba en pareja 🤷‍♂️ — juliopeñaatdmv (@juliopenaatdmv) April 15, 2023