El hijo de Daniel Diges sorprendió con su debut en ‘La Voz Kids’ y conquistó a uno de los coaches

Este sábado 20 de abril, Antena 3 emitió una nueva entrega de las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz Kids’, con piques entre los coaches por hacerse con las mejores voces, y con el debut de Galileo, el hijo de Daniel Diges. El joven quiere seguir los pasos de su padre en el mundo de la música, y logró conquistar a Melendi.

A sus 15 años Galileo demostró que tiene madera de artista con su preciosa versión del tema ‘Another love’, de Tom Odell. Melendi fue el único de los cuatro coaches que giró su sillón, por lo que el joven entró directamente a formar parte de su equipo. Daniel Diges está muy orgulloso de su primogénito, como así puso de manifiesto hace unos días a través de sus redes sociales.

El actor y cantante publicó un selfie junto a su hijo con el que anunciaba su participación en el talent musical de Antena 3. «Al final parece que si que me sigue los pasos… jajaja. Como pasan los años y qué orgulloso estoy de la persona tan maravillosa en la que se está convirtiendo», escribía el que fuera nuestro representante en Eurovisión en el año 2010 con ‘Algo pequeñito’.

Daniel Diges compartió escenario con su hijo el año pasado

Melendi solo tuvo buenas palabras hacia Gabriel: «Yo siempre he defendido que lo que a mí me gusta es poner la radio y reconocer a la persona que está cantando. Eso es lo que me pasa con las personas que tienen la voz diferente, como la tuya». «Hay que pulir ciertas cositas, pero vamos a llegar muy lejos, ya lo verás», añadió el cantante ovetense. Pese a sentirse muy orgulloso de su hijo, Daniel Diges no pudo acudir al backstage junto al resto de sus familiares.

Esta es la primera vez de Gabriel Diges en televisión, pero no sobre un escenario. Y es que el año pasado, durante su gira ‘Cinemán Sinfónico’, Daniel tuvo la oportunidad de compartir escenario con su vástago. Juntos realizaron una emotiva actuación. Quizá su paso por ‘La Voz Kids’ sea su despegue definitivo en el mundo de la música. En cualquier caso, ahí tendrá a su padre para apoyarle en todos sus pasos.