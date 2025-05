David Bisbal, coach de 'La Voz Kids 2025', sorprende al confesar ahora esto de su paso por 'Operación Triunfo': "Sufrí mucho"

'La Voz Kids' vuelve a la televisión con una nueva temporada repleta de emoción, talento y momentos inolvidables. El formato infantil de Antena 3, consolidado como uno de los más queridos por el público, apuesta una vez más por descubrir las voces que podrán marcar el futuro de la música en nuestro país. Con una puesta en escena cuidada y una producción que sigue innovando, esta edición se presenta como una de las más especiales hasta la fecha.

Entre los coaches, destacan figuras ya emblemáticas del programa como David Bisbal y Lola Índigo, que repiten experiencia compartida en los sillones giratorios. La química entre ambos es palpable, no solo por su complicidad artística, sino también por la conexión personal que han cultivado a lo largo de los años. Su colaboración en el programa va más allá de la competencia: se apoyan, se complementan y disfrutan visiblemente de este viaje conjunto.

Bisbal, con su trayectoria consolidada y su sensibilidad como mentor, aporta equilibrio, exigencia y una visión de largo recorrido. Su implicación con los pequeños concursantes se traduce en una guía emocional y profesional difícil de igualar. Por su parte, Lola Índigo conecta con frescura y naturalidad con los niños. Su energía contagiosa y su capacidad para entender y transmitir autenticidad hacen que su equipo siempre brille con personalidad propia.

La nueva edición de 'La Voz Kids' no solo busca la mejor voz, sino también acompañar a los pequeños artistas en un proceso de crecimiento lleno de aprendizaje, retos y diversión. La complicidad entre los coaches, el entusiasmo del público y la entrega de los niños prometen convertir esta temporada en un auténtico fenómeno televisivo. De esto y mucho más hemos hablado en El Televisero con Bisbal y Lola Índigo en exclusiva.

David Bisbal y Lola Índigo, ¿cómo es trabajar juntos?

DAVID - Esta es nuestra segunda edición juntos, de 'La Voz Kids' y evidentemente también somos compañeros de la misma discográfica Universal Music y nos tenemos mucho cariño y por lo tanto nos tenemos así un poco de aliados, por así decirlo.

LOLA - Sí, compañeros de vida total. Yo a David lo conozco desde hace una pila de años y un sueño estar aquí con David porque nos ayuda a todos un montón y a mí concretamente desde el año pasado, así que feliz de estar aquí con él otra vez.

Lola, ¿cuál ha sido el consejo más especial que David Bisbal te ha dado?

LOLA - Pues la verdad, que sea yo y punto. Más que los consejos, ha sido el amor, o sea, el cariño con el que me recibe siempre.

DAVID - Sí, porque al final este es un programa que es verdad que estamos como en un concurso. Los niños vienen a concursar pero nosotros la labor que tenemos es conseguir el mejor talento posible en cada uno de los equipos y además sumas todos los equipos pues tenemos una labor muy importante que es tratar de conseguir la mejor voz kids y hay talentos que parece que se van a acabar pero no sé cómo cada año hay talentos nuevos. Pues sí, efectivamente, vivimos en un país donde el talento prodigio cada vez es más grande, así que estamos felices.

¿Habríais sido capaces de pequeños, de presentaros a un concurso como 'La Voz Kids'?

DAVID - No, no. Jamás.

LOLA - De presentarme sí porque tenía una valentía absurda y tal, pero de mantener la calma, seguro que no. O sea, eso es lo que más miro de los niños.

DAVID - Vamos a ver, si yo era un manojo de energía en 'Operación Triunfo'. Hace 20 años. Es que fíjate, yo siempre he dicho que lo que pasaba en 'Operación Triunfo' es que nos dieron tres claros premios. El primero, el segundo y el tercero le grababan un disco, es decir, una producción musical. Entonces, claro, ese era un sueño para cualquier persona. Entonces claro, yo me ponía muy nervioso, sufría muchísimo porque sí o sí quería estar en esa tercera posición.

Ahora, este premio es diferente, los niños lo que consiguen es una formación y sí o sí vas a tener que estudiar y todo el tiempo se lo estamos diciendo, por lo tanto, sí o sí tienes que estudiar, incluso cuando llega la mayoría de edad, incluso nos hemos dado cuenta que cuando tienes tu propio sueño tienes que seguir formándote para mantenerlo, pues bueno, vamos a disfrutar porque solo hay un momento diferente para pisar el escenario de 'La Voz Kids', que es un programa muy importante.

¿Os sigue costando tener que decirle "No" a un niño o niña?

DAVID - Siempre cuesta.

LOLA - Es verdad que, sobre todo cuando son pequeños, es una faena, pero también hacemos el "trabajo", entre comillas, porque no es un trabajo, es un gustazo, de consolarlos y explicarles un poco que, aunque les parezca ahora esto la oportunidad de su vida tiene siete años, o sea, tu vida ha sido muy corta y vas a tener un montón de oportunidades y vas a presentarte a 200.000 castings y te van a decir 200.000 veces que no. Está bien aprender a recibir ese "no" chiquitito porque esa es la realidad de la vida, que la mayoría son "no", de vez en cuando aparece un "sí" y es una bendición.

¿Qué es lo que os ha mantenido durante tanto tiempo al pie del cañón con vuestras carreras?

DAVID - Nunca se sabe. También he tenido como algún tiempo en el que he necesitado parar para hacer otros proyectos. Nunca se sabe quizás si el año que viene, no tengo todavía mucha idea. Pero a mí personalmente lo que me ha enganchado a este programa es la oportunidad tan grande que nosotros tenemos de echar un ojo al futuro de la música de nuestro país eso me encanta. Es decir que pasado el tiempo de repente nosotros veamos ahora ya a adultos que tienen sus proyectos musicales, que son productores, que son tremendas artistas en el escenario, pero tú saber que han estado en esas ediciones desde el principio de 'La Voz Kids' es un lujazo. Yo creo que eso es lo que a mí personalmente más me mueve. Nosotros no somos profesores no somos más que consejeros pero también somos unos privilegiados porque estamos en esos cuatro sillones que son es como la fila cero de ver esas voces o escuchar esas voces hacia el futuro eso es lo que me mueve a mí personalmente.

LOLA - Total a mí también eso y que me encantan los niños.

¿Qué canción diríais que marcó vuestra infancia?

LOLA - 'Barbie Girl' de Aqua, por ejemplo. Es que eso para mí fue... Cuando me imagino de niña tengo como un recuerdo cantando esa canción.

DAVID - Yo de niño cantaba la de "Bailar pegados es bailar", esa me encantaba, pero lo que pasa es que en mi casa se escuchaba todo, desde: "Yo soy gitano..." Todo, sevillanas, coplas, claro, en nuestra tierra se escuchaba un poco de todo, de música internacional, voy a poner en un mismo día thriller o Tina Turner o de repente Camarón de la Isla o Camela, ¿me entiendes lo que te quiero decir?

¿Habéis pensado en colaborar juntos?

LOLA - Hombre, ¿tú qué crees?, seguramente.

DAVID - Siempre estamos ahí ideando cosas y yo creo que personalmente yo pienso que es la mejor manera de poder disfrutar del talento de tus compañeros. Hay momentos que necesitas hacer tus canciones en solitario, pero aprendes mucho, yo aprendo muchísimo y a veces, como digo, he aprendido más de talentos que están empezando que de los artistas que llevan tropecientos años. Es la verdad a nivel de tour, así que ojalá que en algún momento.

¿Cómo está siendo la relación entre los coaches? ¿Hay muchos piques?

LOLA - Piques de verdad no, hay tonterilla. "Me gusta mucho este niño, y vaya se ha ido con David". Pero bueno, es normal, porque hay veces de verdad que para que sepa la gente que ve el programa, que un niño te atraviesa y dices: "He conectado mucho, me mola mucho" y se va con otro, pues bueno, una faena. Pero vaya, que da igual porque hay miles de niños maravillosos y tenemos todos unos equipos increíbles y son todos para comérselos.

DAVID - Y después hay robos también. Lo que pasa es que quizá a lo mejor no te toca ese robo. Nos sorprendió mucho que Edurne vino y nos dijo claramente: "Yo soy muy competitiva". Nos sorprendió porque no parecía verdad. Así que bueno, lo hemos pasado muy bien precisamente por eso, porque ha habido momentos en los que quizá a lo mejor tú sin querer pues al final de ganar la partida a otros compañeros.

¿Tenéis alguna frase clave para convencer a un niño o niña de que se vayan a vuestro equipo?

LOLA - No es la frase, es David. Que siempre se van con él. Yo no tengo nada. Es que ni un guiño tengo. Nada, nada.

DAVID - A veces intuyes cuando por ejemplo un niño o una niña viene y de repente hace así y ya mira a Lola muy profundamente y cada vez que se pone nerviosa, nerviosa, de repente la mira y dije "Va, ya está, olvídate, no vamos ni siquiera a intentarlo", vamos, aunque hayas pulsado el botón da igual, se van a ir con ella y eso pasa mucho.

LOLA - O nos engañan y te piensas que de repente está haciendo el ojito a David y dice: "Me voy con Manuel". Y dices "¿Qué?".

DAVID - Sí, sí, es verdad, muchas veces te piden cantar a ti: "Quiero cantar contigo antes de que toméis la decisión" lo tienen claro y de repente a lo mejor terminan de cantar contigo y se van con con otra persona, con Lola y dices "Pues ya se ha ido con el combo completo".

LOLA - La combi completa total. A ver, son nenes. Entonces, si tienen esa oportunidad ese día de contarle a sus amiguitos: "Pues mira, no me han cogido en 'La Voz', pero he cantado con David Bisbal". Has triunfado.

DAVID - Yo me imagino que el padre también dice: "Oye, niño, dile a Lola..."

LOLA - Claro, claro, vienen con todo pensado. Son avisados desde tiempo y tienen unos pre castings y todo. Ellos ya vienen maquinando.

DAVID - Pero lo que sí es cierto es que a ver estos niños están muy preparados es que tú lo ves no solamente es cantar es la manera que tienen de desenvolverse a la hora de poder expresar lo que ellos sienten en su corazón algunos son auténticos viejecillos directamente. O sea, es brutal.

LOLA - Los niños dicen la verdad siempre.

Si vosotros fuéseis a 'La Voz Kids', ¿qué artista os gustaría que fuese vuestro coach?

LOLA - Lo he dicho muchas veces, pero David Bisbal.

DAVID - Yo creo que sí, que tenemos muchas ganas de trabajar juntos. A ver, Lola me pondría a bailar seguro también, eh. No solamente a cantar.

LOLA - Pero porque lo haces muy bien.

DAVID - Yo siempre me pongo con ella. Hay momentos en esta 'Voz Kids', que vais a descubrir lo del mando que tenemos, un mando aleatorio donde ponemos las canciones que han marcado un poco nuestra vida, nuestra infancia y yo siempre me pongo a bailar con Lola.

LOLA - Eso va a estar muy gracioso, no sé si se ha hecho en la edición de adultos, pero lo vamos a hacer en el 'Kids'. Manuel Turizo hace su playlist con sus temas que él los trae de su tierra y algunos que también conocemos nosotros y pues David ha metido un poco de todo y cosas buenísimas y cosas buenísimas, pero es que de repente vienen los cocoach que no sé si todavía se puede hablar de esto pero los cocoach también hacen sus playlist y eso también es otro momentazo.

DAVID - Está chulo la verdad que esos momentos son quizás los favoritos. La audición a ciegas te lo pasa genial porque tienes la incertidumbre de las voces nuevas que van a incorporar. Después también están los asesores, donde claro, juntamos una serie de artistas de otros países incluso que aman nuestro país y el talento de nuestro país que es alucinante, ellos flipan, alucinante y después también lo que estamos viendo ahora, estas finales también nos gusta mucho porque ahora llega el momento de poder cantar entre nosotros, de poder cantar con los niños, que ya está bien, porque para estar sentados no estamos.

LOLA - Nosotros tenemos que cantar también porque es nuestra cosa, ¿sabes?

Estamos en un momento en el que la televisión está cambiando, ¿por qué creéis que este formato sigue funcionando tan bien?

LOLA - Por los niños.

DAVID - Exacto. Es que lo has dicho claramente.

LOLA - Listo, es que no hay nada más puro y más sincero. Como he dicho, los niños dicen la verdad. O sea, eso es lo interesante de este programa. Ver a un niño ilusionado, ver a un niño ver a un máquina que tiene las cosas muy claras y que viene con su propuesta artística y es un shock, para mí es mucho más interesante que vernos ya a los adultos, que 'La Voz' adultos mola mucho también, pero es que los niños son una cosa. ¿Qué te puedo decir yo si ya lo sabes? Lo sabe todo el mundo. Es un programa muy emocionante, muy emocionante.

Los niños siempre dicen la verdad, ¿alguna vez os han dicho algo inesperado?

DAVID - A veces, a veces ha pasado. Ha pasado que es que de repente a lo mejor ha habido un bloqueo y no te ha dicho claramente que no es que se quería venir contigo pero sí ha dicho: "Jo, quería irme con Lola", por ejemplo, ¿no?

LOLA - Sí, el año pasado me pasó con Melendi y era un canteo porque el niño era como rockerillo, pelo largo, tal y digo Yo bloqueé a Melendi. Y fue como: "Es que me lo tenía que haber visto venir". Y claro, dices: "Mierda". Y desde entonces no he vuelto a súper bloquear a nadie del trauma que me quedé.

DAVID - A veces es durillo, pero bueno estas cosas son así es un juego es un juego un juego al final yo siempre digo lo mismo y también quiero que la gente lo sepa. Tú puedes conformar el mejor equipo, pero como si en ese mejor equipo general no está la mejor voz ese niño va a ganar en cualquier equipo la mejor voz va a ganar en cualquier equipo y eso está más que demostrado por lo tanto el principal protagonista son los talentos.