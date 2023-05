La denuncia de Diego Pérez ahora en ‘Supervivientes’ por lo que encierra su expulsión

Diego Pérez resultó ser el expulsado definitivo de ‘Supervivientes 2023’ este pasado domingo. El programa de aventuras de Telecinco completó la unificación y, entre él, Jaime Nava y Artur Dainese, los espectadores dictaron sentencia en un televoto y eligieron que fueran el exjugador de rugby y el ucraniano quienes se reintegraran en el grupo principal como concursantes de pleno derecho. En consecuencia, Diego quedaba fuera de juego.

Un gran mazazo para el exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ en el peor momento, pues el reality encara su fase más decisiva y una marcha en este punto del concurso siempre suele ser muy dolorosa para los robinsones. Además, el joven se veía como un gran superviviente a juzgar por cómo se le llenaba la boca de fanfarronear sobre su nivel de implicación en las tareas de supervivencia y su lucha en las pruebas de recompensa y de líder.

Es precisamente por ello por lo que señala un único motivo detrás de su fulminante eliminación en ‘Supervivientes’. Y, desde su punto de vista, no es otro que su no posicionamiento en el conflicto entre Asraf Beno y Yaiza Martín que desembocó -como saben- en la expulsión disciplinaria de esta última. Así lo ha expresado en una entrevista con Álex Suarez, uno de los trabajadores del programa y encargado de los contenidos digitales del mismo.

Diego Pérez clama tras salir de ‘Supervivientes’: «Es injusto que la gente no haya podido entender el porqué yo no me quise meter en el fregao»

«Sé que a la gente no le gustaba el hecho de que no me mojara con el tema de la movida de Asraf y Yaiza, pero soy muy leal con mis amigos. En este caso era la pareja de Ginés y no podía meterme ahí. Lo siento mucho por la gente a la que no le haya gustado el detalle, pero yo soy así. No soy un billete de 500 y no puedo contentar a todo el mundo», ha sentenciado.

A pesar de quedar apartado, Diego Pérez asegura que se va de ‘Supervivientes 2023’ «con la cabeza bien alta» y muy orgulloso. «Me lo he pasado genial. He llorado, he reído, he pescado, he ganado líderes… No puedo estar más contento. Y ahora a comer», se consuela pese a que su carrera por la victoria ha concluido de manera definitiva.

Además, insiste en que «jamás me he arrepentido de nada». «Lo hecho, hecho está. Lo hice porque lo sentí así, aunque sepa que es un error y que por eso me voy fuera. Igual podría haber llegado muy lejos, pero no me arrepiento. A lo hecho, pecho», asevera al tiempo que asegura que ha hecho un concurso muy bueno como «para llegar a la final como mínimo».

Y cuando el redactor de ‘Supervivientes’ le ha preguntado si considera que su expulsión ha sido una decisión injusta de la audiencia, Diego Pérez ha clamado que sí con la mayor de las contundencias: “Es injusto que la gente no haya podido entender el porqué yo no me quise meter en el fregao».

Para terminar, el exsuperviviente sigue en sus trece: «Como dije ya el otro día, le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo. En este caso el conflicto era con la pareja de un amigo mío y lo volvería a hacer una y mil veces. Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así, no puedo cambiar».