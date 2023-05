Los espectadores de ‘Supervivientes’ no tienen piedad y expulsan a Diego Pérez definitivamente

La versión dominical de ‘Supervivientes 2023‘ ha clausurado las expulsiones disciplinarias con la marcha de Diego Pérez. Hasta el momento, el expulsado del jueves tenía otra oportunidad en el concurso en Playa de los Olvidados donde se iniciaba un nuevo televoto cuyo resultado se conocía cada domingo. Sin embargo, esto ha cambiado tras la reunificación.

Fue el propio Jorge Javier Vázquez el encargado de anunciar estos cambios durante el transcurso de la gala. De igual manera, la reunificación se materializó con la entrada de los olvidados a ‘La Palapa’. Con dicha entrada, todos comenzaron a convivir en Playa Pelícano. Sin embargo, dicha unión no se ha visto completada hasta la expulsión definitiva de Diego Pérez.

De hecho, ha sido Ion Aramendi el que ha hecho hincapié en dicho hito que el reality cumple. «Hoy se completa de manera definitiva la unificación. Artur, Jaime o Diego. Uno de ellos se queda fuera y los otros se convertirán en supervivientes de pleno derecho», fueron las palabras de Ion. «Ya os digo que es la más emocionante que hemos tenido hasta ahora», ha adelantado también el moderador del debate.

La audiencia de ‘Supervivientes 2023’ dicta sentencia contra Diego Pérez

Llegado el momento de la expulsión, Ion Aramendi ha contactado con los habitantes del corralito de Playa Pelícano. Tras intercambiar sus pareceres sobre su estancia en los Cayos Cochinos, el moderador del debate ha procedido a comunicar la decisión final de la audiencia. «Los espectadores han decidido que el expulsado definitivo sea Diego», han sido las palabras del presentador.

Por su parte, el recién expulsado ha compartido con los espectadores y sus hasta ahora compañeros: «Lo sabía. No pasa nada. Como digo yo, yo creo en el destino. Está todo escrito y ha sido así así que para adelante». De igual manera, el presentador le ha preguntado por los motivos de su expulsión. Sobre ello, Diego Pérez ha confesado: «Creo que fue por el conflicto que hubo que estaba en medio. Como dije ya el otro día, le pedí perdón a Asraf por igual no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo. En este caso el conflicto era con la pareja de un amigo mío que en este caso es Ginés.

Lejos de quedarse callado, el recién expulsado ha proseguido diciendo: «Lo volvería a hacer mil veces. Sé que a la gente no le ha gustado, pero yo soy así y no puedo cambiar. jamás podré hacer algo que perjudique a un amigo. No me arrepiento y me voy con la cabeza bien alta».