Jaime Nava embiste a la organización de ‘Supervivientes’: «Hay límites, con esto no se juega»

Uno de los momentazos de la nueva entrega de ‘Supervivientes 2023: Conexión Honduras’ se ha vivido con las tradicionales visitas familiares. En esta ocasión, la versión presentada por Ion Aramendi les ha preparado una grata sorpresa a los que hasta el momento han sido concursantes olvidados por más tiempo: Jaime Nava y Artur Dainese.

Sin embargo, la sorpresa no ha sido tan fácil de conseguir por parte de los concursantes. Tal y como ha indicado el presentador al comienzo del debate, cada uno de los olvidados debería escoger un palo que, en realidad, se trataba de un objeto simbólico. En concreto, Jaime Nava se vería cara a cara con la visita de Artur y el ucraniano haría lo propio con la sorpresa para Jaime independientemente del palito que escogiese.

Así ha sido. En un primer momento, Jaime Nava se ha reencontrado con la madre de su compañero. Tras un intercambio de emotivos mensajes, el presentador le ha desvelado que sería el encargado de comunicárselo a Artur puesto que éste no podría ver a su madre. «¿De verdad tengo que hacer eso? ¿Tengo que contarle que he estado con su madre? No me lo puedo creer. Esto es a prueba de bomba psicológica. Vais a acabar con nosotros eh. ¡Hay límites Ion!«.

Jaime Nava: «Con esto no se juega, es una putada»

Después de que sucediese lo mismo con Artur y la sorpresa para Jaime Nava, ambos concursantes se han reencontrado y descubierto la sorpresa que el programa les había preparado. Una actuación que poco o nada ha gustado a Jaime Nava, quien no se ha podido contener y ha cargado duramente contra la organización de ‘Supervivientes 2023’.

Precisamente cuando el presentador intentaba pasar página y virar hacia otros asuntos a tratar, Jaime Nava le ha cortado de muy malas maneras. «No, no, no. Queremos ver a nuestra gente ahora, queremos verles. Con esto no se juega. ¿Esto qué es? ¿La edición especial puteo a Artur y Jaime? Es una putada. Todo el mundo con sus visitas y nosotros no». Finalmente, tras esta broma, el programa les ha permitido reunirse a cada uno con su familiar.