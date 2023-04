La condena unánime de Jaime Nava y Artur Dainese por lo presenciado en ‘Supervivientes’

Como viene siendo habitual cada domingo, Ion Aramendi ha conectado con Jaime Nava y Artur Dainese en la ‘Playa de los Olvidados’ de ‘Supervivientes 2023‘. Además de preguntar por su estado en el concurso, el presentador les ha transmitido las últimas novedades del reality. Entre ellas destaca la supresión de la expulsión semanal debido a la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín.

Además de comunicarles que esta semana no habría expulsión, el presentador les ha permitido ser testigos del brutal encontronazo que mantuvieron Asraf y Yaiza días atrás. Nada más verlo, los olvidados han compartido: «Nos parece lamentable». «Estábamos ya pensando que era una bronca con Yaiza», ha asegurado Artur. «Es que han sido varios enfrentamientos ya los que ha tenido y los que nos han ido contando», ha proseguido diciendo Jaime.

Al parecer las broncas para los olvidados no son asuntos nuevos. Así lo ha contado Artur: «Raquel, Arelys nos han dicho lo mismo y hemos pensado que Yaiza estaba provocando». De igual manera, tanto Jaime como Artur han puesto el foco en la actitud de los compañeros que fueron testigo y que prefirieron no decir nada. «Me ha sorprendido que Asraf estuviera preguntando a los compañeros testigos que dijeran la verdad y que nadie dijera nada. Si realmente han estado presentes o es que la gente no estuvo durante el ataque o durante esa reiterada falta de respeto».

«Asraf tiene bronca con toda la gente y por eso pienso que la gente estaba callada. Nosotros estamos aquí que no sabíamos nada», ha apuntado el concursante ucraniano, frente a lo que su compañero ha completado: «Sí, que parece que la gente no quería ayudar a Asraf». Por su parte, el presentador les ha preguntado cómo actuarían en ese caso.

Desde un primer momento, Jaime ha apuntado: «Nosotros no habríamos llegado a ese punto». «Nosotros estamos limpios, estamos dos meses casi sin discutir y lo que hemos visto es muy grave. Son faltas de respeto muy graves», se ha defendido Artur. Finalmente, Jaime Nava ha vuelto a asegurar: «Esto es muy difícil y se puede perder el control, pero las continuas faltas de respeto no son una novedad y es muy muy difícil».