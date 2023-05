Estupor por cómo ha aparecido Laura Madrueño en ‘Supervivientes’ y esta es la explicación

Ha vuelto a pasar. Laura Madrueño no ha podido reunirse con los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ durante la gala de la versión ‘Tierra de Nadie’. La emisión comandada por Carlos Sobera ha comenzado sin sonados contratiempos con el presentador comentando las novedades de los supervivientes en los Cayos Cochinos.

Una labor en la que ha intervenido Laura Madrueño desde Honduras. Como viene siendo habitual, la comunicadora ha dado paso a los vídeos que explicaban la convivencia de los náufragos en las últimas horas. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en anteriores ocasiones, la presentadora no se ha reunido con los concursantes para la realización del juego de recompensa.

Así como ya sucediese en una ocasión, Laura Madrueño se ha mantenido alejada y ha tenido que explicar y moderar el juego desde la distancia. A través de un monitor, la compañera de Sobera ha conectado con los supervivientes. Una ausencia muy sonada que ha generado críticas por parte de los espectadores y cuyo motivo es la emisión de la versión italiana de ‘Supervivientes’.

«Supervivientes está de nuevo hoy obligado a utilizar los mínimos recursos técnicos disponibles ya que la edición italiana ha movido su gala de esta semana del lunes a hoy. Laura Madrueño conecta con la playa en la que viven los concursantes para la prueba», ha compartido una fuente en redes sociales.

Revuelo en redes sociales ante la ausencia de Laura Madrueño

A pesar de que esta no es la primera vez que Laura Madrueño tiene que alejarse de los concursantes, han sido muchos los espectadores que han creado alarma por su ausencia. Muchos se han preguntado en redes: «¿Alguien me puede explicar porque Laura no está con los concursantes en la zona de juegos?».

En la misma línea, muchos espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han pedido explicaciones: «¿Por que Laura Madrueño no está en la zona de pruebas con los concursantes? No entiendo esta edición sin presentadora en vivo tantas veces».

