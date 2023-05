Este es el concursante salvado de ‘Supervivientes 2023’ ante una crucial expulsión

La emisión de la nueva gala de ‘Supervivientes 2023: Tierra de nadie’ ha tenido como momento culmen la tradicional ceremonia de salvación con la que el número de nominados de cara a la expulsión del jueves disminuye. En esta ocasión, el reality ha vivido nuevamente el indulto de Asraf Beno de entre los cuatro concursantes expuestos al veredicto del público.

Siguiendo el patrón habitual, el reality de supervivencia ha congregado a los nominados en la citada ceremonia. Un evento presidido por Carlos Sobera junto a Laura Madrueño durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’. Hasta el momento los concursantes nominados eran: Asraf Beno, Jonan Wiergo, Ginés Corregüela y Manuel Cortés.

Para llevar a cabo la liberación, el reality ha agrupado a los cuatro concursantes en una plataforma sobre el mar. Desde Honduras, Laura Madrueño ha ido anunciando la permanencia en el televoto de cada concursante. Con ese método, la presentadora de ‘Supervivientes 2023’ le ha comunicado a Jonan Wiergo y Manuel Cortés su permanencia como nominados hasta el jueves.

Asraf Beno se hace con la salvación de la semana en ‘Supervivientes 2023’

Por consiguiente, Asraf y Ginés se han convertido en los duelistas que optaban por la salvación. Finalmente, la presentadora de ‘Supervivientes 2023’ ha anunciado la liberación de Asraf Beno. Cabe recordar que la pareja de Isa Pantoja suma una nueva salvación tras la vivida hace ahora una semana.

Las reacciones no se han hecho esperar. El recién salvado no ha podido contener la emoción y ha comentado entre lágrimas: «Muchas gracias a todos, muchas gracias por salvarme. Gracias por el cariño. Nunca me pude imaginar esta situación… No es fácil y al final estás nervioso cada semana. Estás pensado que te puedes ir. Es duro estar aquí, pero gracias por el cariño, que esto me da un chute que te cagas».

Una felicidad absoluta que contrastaba con las caras de Gines y sobre todo de Manuel Cortés, que parecen no haberse tomado nada bien esta decisión de los espectadores de ‘Supervivientes’ a tenor del gesto tan despreciativo que han tenido. Y es que, mientras Asraf celebraba que abandonaba la lista de nominados, ambos se han colocado de espaldas.