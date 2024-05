Ramón García reacciona contundente como pocas veces a la polémica de la tauromaquia

Aunque no es habitual que se pronuncie y se moje políticamente, de vez en cuando Ramón García no se puede contener. Al igual que ha hecho en numerosas ocasiones para reivindicar ante los políticos la ayuda a las personas mayores, este martes el presentador de ‘En compañía’ no se ha contenido en su crítica a Ernest Urtasun.

Así, después de que el Ministro de Cultura anunciara la semana pasada su decisión de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia que otorgaba su ministerio y la controversia que se ha generado con varios presidentes autonómicos como el de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García Page, asegurando que apostarán por la fiesta del toro, Ramón García ha querido manifestarse al respecto.

Y aunque él no ha nombrado a Ernest Urtasun de forma directa, Ramón García si que ha sido bastante claro con su crítica a la decisión del ministro de Cultura y político de Sumar. «Cuando a veces se meten con el mundo del toro a mí me da mucha rabia porque es un mundo muy solidario», asevera el presentador.

«Me gustaría que todas las personas que últimamente desde puestos muy importantes se meten con el mundo del toro que lo mismo que el toro proporciona por ejemplo a la asociación como Asprona que lo hagan ellos desde su ministerio en vez de prohibir cosas», proseguía criticando Ramonchu.

«Menos prohibir y más ayudar a la ciudadanía», sentenciaba el presentador de ‘El Grand Prix’ en su programa de CMMedia dando la cara por la tauromaquia ante los ataques de Ernest Urtasun.