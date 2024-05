Clamor ante la barbaridad que ha hecho Chanel nada más arrancar la semifinal de Eurovisión

Llegó el gran día. Este martes 7 de mayo ha arrancado oficialmente Eurovisión 2024 con su primera semifinal. Y lo ha hecho por todo lo alto con una espectacular actuación que ha contado con representación española. Chanel Terrero, nuestra representante en Eurovisión 2022 ha sido la encargada de abrir esta gala.

La actriz y cantante que conquistó a España tras ganar el Benidorm Fest 2022 y a Europa al quedar tercera en Eurovisión ha vuelto a subirse al escenario del Festival ante millones de espectadores en este openning tan especial que ha contado con otros dos ex eurovisivos: Eleni Foureira y Eric Saade.

Dos años después, Chanel Terrero ha vuelto a conquistar a Europa con su «SloMo». Y esta vez lo ha hecho con un baile completamente diferente y un equipo de baile distinto. Cabe recordar que la artista no puede utilizar la coreografía que creó Kyle Hanagami por problemas de derechos.

Este martes, Chanel ha sorprendido a todos con un mono de purprina y de color azul eléctrico para interpretar esta nueva versión de la canción con la que España se quedó a las puertas de la victoria y consiguió su mejor resultado en 27 años. Esta nueva versión de «SloMo» cuenta con más percusión y un dance break en el que ha destacado su plano cenital al inicio.

Lluvia de aplausos a Chanel

Si ya durante el ensayo general, Chanel conquistó a todos y se hizo viral, este martes las redes sociales se han llenado de aplausos hacia nuestra ex representante. Así, han sido muchos los que han recordado el robo que sufrió España hace dos años con la injusta victoria de Ucrania.

Otros no han dudado en destacar que Chanel ha vuelto a ganar Eurovisión y eso que esta vez no se presentaba. Y es que no hay duda de que la artista ha vuelto a hacer un CHANELAZO que ha dejado a todos con la boca abierta.

Incluso Eva Mora, quien fuera la jefa de la delegación española de Eurovisión entre 2021 y 2023 a las órdenes de Ana María Bordas y una de las creadoras e impulsoras del Benidorm Fest, se ha rendido a sus pies. «Mi Chanel. Estoy inmensamente FELIZ. Wow», escribía.

Literalmente he llorando viendo a Chanel pensando en los que nos fue robado 💔💔 — 👀 (@MissMeyers_) May 7, 2024

CHANEL ERES MI MADRE TIENES TODO MI DINERO, ENDED EVERYONE #EuroSemi1 — pauu☆ 🇮🇹🇨🇭 (@uminn_08) May 7, 2024

Chanel y Eleni reinas de Eurovisión 🔥🔥🔥 #EurovisionRTVE — Dan (@dantplaza) May 7, 2024

